Encuentran 5 cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Guerrero

Cinco cuerpos incinerados fueron localizados dentro de un vehículo calcinado, en el municipio de Ayutla, Guerrero.

Un automóvil calcinado fue reportado a las autoridades, donde, según fuentes estatales, habrían cinco cuerpos, pertenecientes a tres mujeres y dos hombres.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para resguardar tanto los cuerpos incinerados como el vehículo, localizados en el poblado de Refugio, al noroeste del municipio.

Los hechos se dan luego de que, el sábado 16 de agosto, fueran atacados elementos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) municipal por cerca de 40 sujetos armados, donde se reportaron, en un comienzo, ocho personas fallecidas, cuya cifra aumentó a 13, y otros cinco resultaran lesionados.

“Nuestros compañeros, lamentablemente, les quitaron la vida unas personas que los estaban esperando; nuestros compañeros estaban realizando ese día el recorrido, la labor, como policía ciudadana”, afirmaron dos integrantes de la Policía Comunitaria durante conferencia.

Tras la cancelación de un encuentro con autoridades estatales y municipales, integrantes de la UPOEG exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum brindarles seguridad.

“A la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) que nos oiga, que nos venga a ver, de la forma más atenta se le pide, por favor, que vea por nosotros y que mande a que nos cuiden”, urgieron.

Sigue leyendo:

– Abandonan 6 cabezas humanas junto con narcomensaje en carretera de Tlaxcala.

– Encuentran cuerpo de joven mexicana lapidado en la construcción donde trabajaba.