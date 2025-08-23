Inmigrante guatemalteco es detenido por ICE cerca de la escuela de su hija

La detención de un padre de familia de origen guatemalteco en Encinitas, California, ha generado preocupación en la comunidad escolar y entre defensores de los derechos de los migrantes. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la escuela primaria Park Dale Lane, donde asiste su hija.

La situación se suma a una serie de operativos recientes que han tenido lugar cerca de escuelas en el condado de San Diego, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el impacto emocional que este tipo de arrestos produce en los estudiantes y sus familias.

San Diego: epicentro de redadas en zonas escolares

De acuerdo con información de Newsweek, el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana del pasado 20 de agosto, cuando el hombre conducía hacia su trabajo. En la intersección de Park Dale Lane y Village Parkway, agentes federales lo interceptaron a pocas cuadras de la escuela primaria Park Dale Lane, mientras su esposa e hija se encontraban presentes y presenciaron lo sucedido.

Autoridades migratorias lamentaron que la esposa e hija del detenido presenciaran el arresto. Crédito: Shutterstock

Videos difundidos mostraron a agentes de ICE y de la ATF participando en la operación, portando chalecos con la identificación de sus agencias. La escena causó alarma en la comunidad educativa, que calificó el hecho como traumático y preocupante por el lugar y el horario en que se llevó a cabo.

Postura de ICE y situación migratoria del detenido

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que el hombre es originario de Guatemala y que tenía una orden de deportación vigente desde 2017. La agencia señaló que el arresto se realizó en cumplimiento de la ley, aunque reconoció que la presencia de familiares durante la detención fue desafortunada.

El detenido llegó a Estados Unidos hace varios años en busca de mejores oportunidades para su familia. Según declaraciones de allegados, ha trabajado de manera constante en la región de San Diego y es conocido como un padre dedicado. Sin embargo, su estatus migratorio nunca fue regularizado, lo que lo dejó vulnerable a acciones de deportación.

La comunidad de Encinitas ha mostrado un fuerte respaldo a la familia del padre detenido. A través de una campaña en GoFundMe se han recaudado decenas de miles de dólares destinados a cubrir los honorarios legales, los gastos de manutención y los posibles costos de reubicación.

Además, la superintendente del Distrito Escolar de la Unión de Encinitas, Andrée Grey, expresó en una carta que el distrito se mantiene firme con todas las familias de la comunidad y subrayó que la prioridad es garantizar que los campus escolares sean espacios seguros y acogedores para todos los niños, sin importar su estatus migratorio.

Ahora, su futuro migratorio permanece incierto. Al contar con una orden de deportación activa, el caso podría avanzar hacia su expulsión del país en los próximos días, aunque organizaciones locales de apoyo a migrantes ya analizan la posibilidad de ofrecer asistencia legal.

Continúa leyendo:

Residentes de Washington DC confrontaron a agentes de ICE que arrestaban a dos inmigrantes

Cónsul de México en Miami confirma detención de 78 mexicanos en “Alligator Alcatraz”

Inmigrante con visa en trámite es arrestado cerca de la frontera con Canadá tras equivocarse de camino





