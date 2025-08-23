José Ron y Lizy Martínez celebran 9 meses de romance con emotiva publicación en redes

El actor mexicano José Ron se encuentra viviendo una etapa de su vida plena en los ámbitos profesional y personal. En este último gracias a su pareja, Lizy Martínez, con quien recientemente cumplió 9 meses de relación y cuyo festejo se dio a través de las redes sociales.

Con un conmovedor mensaje que evidenció la complicidad que existe entre ambos, la actriz dio una mirada a los momentos más románticos que ha vivido junto al galán de telenovela durante su relación.

Entre ellos destacaron postales desde un yate mientras comparten un beso, así como una escapada a Las Vegas para un concierto de los Backsystret Boys, cenas románticas y paseos en sitios turísticos alrededor del mundo.

A la par de este despliegue de romanticismo, Lizy Martínez se dio a la tarea de compartir un breve, pero emotivo mensaje. En él, expresó su felicidad por ser la compañera de vida del histrión mexicano.

“#TBT de 9 meses de aventuras contigo! Gracias a Dios por tenerte en mi vida | mis favs son la primera y la última“, escribió la famosa que ha participado en historias como “Amor Amargo” y “Minas de Pasión”. Mientras que José Ron le respondió diciendo: “Amooo, por más aventuras y viajes juntos“.

Como resultado de su hazaña, los enamorados se volvieron el blanco de aplausos y felicitaciones por parte de sus seguidores más fieles, quienes además les brindaron sus mejores deseos para el futuro de su relación.

“¡Se calman! Bellos los dos”, “Belleza de pareja”, “Me encantan los dos. Los quiero”, “José Ron se ve muy enamorado de ella”, “Qué LINDO ES EL AMOR MUTUO, ojalá que un día sea mi turno de vivirlo” y “Lizy es una super actriz y canta hermoso. Linda pareja”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

