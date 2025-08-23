México les brindará mayor apoyo a los inmigrantes que permanecen en centros de detención

Ante el incremento en las detenciones de inmigrantes mexicanos carentes de estatus legal en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México se comprometió brindarles mayor asesoría legal para denunciar violaciones de derechos humanos detectadas en algunos centros de detención.

Durante una conferencia de prensa, el canciller Juan Ramón de la Fuente, dio a conocer que, resultado de las redadas efectuadas por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), 1,641 inmigrantes mexicanos han sido detenidas en diferentes ciudades estadounidenses.

Por ello, desde el 20 enero al 20 de agosto, las autoridades consulares mexicanas han realizado 6,326 visitas a centros de detención migratoria.

“México rechaza aquellas prácticas que criminalizan la migración o que atentan contra los derechos humanos o ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, expresó.

Además, se han otorgado 13 mil asesorías legales a inmigrante interesados por saber cómo reaccionar al momento de ser visitados por el ICE.

1,641 inmigrantes mexicanos permanecen detenidos por agentes del ICE en diferentes ciudades estadounidenses. (Crédito: Ross D. Franklin / AP)

Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, funcionario de la SRE donde funge como jefe de la Unidad para América del Norte mencionó que después haber entrevistado a 118 mexicanos detenidos en “Alligator Alcatraz”, centro de detención ubicado en los Everglades, en Florida, se percataron que los inmigrantes se encuentran en condiciones inadecuadas, las cuales ya fueron denunciadas a las autoridades estadounidenses.

“(Hay) condiciones climáticas poco adecuadas, es decir, bajas temperaturas; permanencia prolongada por retrasos en los procesos de registro y en las fechas de las audiencias; un número de personas detenidas que excede la capacidad del centro detención. En ocasiones, (existen) problemas de falta de higiene y limitaciones en la atención medica que se ofrece”, expresó.

Al respecto, Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, señaló que, con el objetivo de acercar a una red de abogados a la comunidad mexicana está en marcha el “Programa de Asesorías Legales Externas” (PALE), el cual cuenta con un presupuesto de $13.6 millones de dólares.

Bajo este enfoque más de 300 proveedores brindan asesoría y representación legal gratuita o a bajo costo a mexicanos en las principales áreas de derecho estadounidense, más de la mitad enfocados en materia migratoria.

