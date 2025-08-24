Amazon Renewed Premium: ¿mejor opción que la Apple Store para comprar productos refurbished?

Si estás pensando en comprar una MacBook, un iPhone o incluso un iPad, la opción de los equipos refurbished puede ser la clave para ahorrar dinero sin renunciar a la calidad. Y aunque Apple tiene su propia tienda oficial de productos reacondicionados, cada vez más usuarios miran hacia Amazon Renewed Premium, donde los precios suelen ser más bajos e incluso pueden llegar a ser casi $200 dólares menos que en la tienda de Apple.

Un ejemplo claro está en el iPhone 15 Pro, que en Amazon se consigue por unos $690 dólares, mientras que en la Apple Store refurbished se ofrece en $759 dólares. Lo mismo ocurre con el iPhone 14 Pro de 128 GB, que cuesta $679 dólares en Apple y apenas $562 dólares en Amazon.

Y si pensamos en modelos más antiguos, la diferencia es todavía mayor: el iPhone 13 de 512 GB ronda los $699 dólares en Apple, pero en Amazon baja hasta los $430 dólares. Incluso en otros dispositivos como el iPad Air con chip M1 (64 GB), Amazon lo ofrece en $349 dólares, frente a los $379 dólares de Apple, y en el caso del iMac con M1, la diferencia es de más de 300 dólares.

Además del precio, Amazon suma un beneficio difícil de ignorar: permite devolver cualquier dispositivo refurbished hasta un año después de la compra en caso de fallos o insatisfacción. Esta política de devolución de 365 días supera lo que ofrecen muchas tiendas de electrónica, y es una de las razones por las que su programa Renewed Premium ha ganado tanta popularidad.

Ventajas de comprar dispositivos Apple refurbished en Amazon

Amazon ha logrado posicionarse como un competidor serio frente a la tienda oficial de Apple gracias a varias ventajas:

Ahorro significativo en iPhones, iPads y MacBooks , con descuentos que en algunos casos superan los $150 o $200 dólares.

, con descuentos que en algunos casos superan los $150 o $200 dólares. Política de devoluciones de 12 meses , que da mucha más seguridad al consumidor.

, que da mucha más seguridad al consumidor. Estado garantizado de la batería , con un mínimo del 90 % de capacidad original.

, con un mínimo del 90 % de capacidad original. Disponibilidad de modelos más recientes, como el iPhone 16 Pro, que todavía no aparecen en la sección refurbished de Apple.

Estas condiciones convierten a Amazon Renewed Premium en una alternativa muy atractiva para quienes buscan tecnología Apple a buen precio sin comprometer calidad.

Cuándo conviene más comprar en la Apple Store refurbished

Eso sí, no todo son ventajas en Amazon. En algunos casos, Apple sigue teniendo la delantera, sobre todo cuando se trata de los productos más recientes y de mayor potencia. Por ejemplo, el MacBook Pro con chip M4 está disponible en la tienda refurbished de Apple por $1,359 dólares, mientras que Amazon solo ofrece modelos con chip M3.

Otro punto a favor de Apple es que todos sus productos reacondicionados vienen con garantía oficial de un año y posibilidad de añadir AppleCare, además de que cada dispositivo pasa por un proceso de renovación que incluye reemplazo de carcasa, pantalla o batería si es necesario. En otras palabras, la experiencia de compra es prácticamente la misma que adquirir un dispositivo nuevo.

¿Qué opción elegir para tu próximo dispositivo Apple?

La respuesta depende de lo que busques. Si tu prioridad es ahorrar lo máximo posible en un iPhone, iPad o iMac y tener la tranquilidad de contar con un año entero para devolverlo si algo sale mal, Amazon Renewed Premium es una opción muy recomendable. Pero si prefieres estrenar lo más reciente del catálogo, con la máxima garantía y calidad “como nuevo” asegurada, la Apple Store refurbished sigue siendo la opción más confiable.

En cualquier caso, lo importante es que hoy los consumidores tienen más opciones que nunca para acceder a la tecnología de Apple a precios reducidos. Y tanto Amazon como Apple ofrecen garantías suficientes para que la compra de un dispositivo refurbished sea segura, confiable y mucho más económica que adquirirlo nuevo.

