Exjuez del Tribunal Superior de California es acusado de agresión sexual

El Departamento de Justicia anunció que un gran jurado federal en Fresno, California, presentó una acusación formal de cinco cargos acusando al exjuez de la Corte Superior de California Adolfo Corona, de 66 años, de delitos federales por agredir sexualmente a una empleada de la corte de 33 años, hacer declaraciones falsas para encubrir la agresión y obstruir la investigación sobre las acusaciones de que agredió sexualmente a otra empleada de la corte de 43 años en su despacho.

La acusación formal alega que el 14 de marzo de 2024, Corona, mientras se desempeñaba como Juez del Tribunal Superior de California, condujo a una de sus víctimas a las escaleras de un juzgado, donde la agredió sexualmente.

La acusación también alega que Corona, durante entrevistas separadas con el FBI y los administradores del tribunal, hizo declaraciones falsas sobre las circunstancias de su agresión a la primera víctima.

Además, la acusación alega que Corona obstruyó la investigación sobre las acusaciones de que agredió sexualmente a una segunda mujer. Corona estuvo solo con su segunda víctima en su despacho durante aproximadamente dos horas el 5 de diciembre de 2023, y posteriormente fue encontrada sola en el despacho del juez tras estar desmayada.

La acusación formal acusa a Corona de haberle dicho falsamente al FBI que dejó a esta mujer sola en su despacho mientras conducía para recoger una motocicleta.

También acusa a Corona de intentar persuadir a un empleado de un concesionario de motocicletas para que cambiara los registros de la empresa para que reflejaran falsamente que había recogido su motocicleta con el fin de corroborar su coartada.

De ser declarado culpable, Corona enfrenta una pena máxima de 40 años de prisión por el cargo de agresión sexual y 20 años por cada uno de los cargos de obstrucción. Un juez federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

