Francia convoca a embajador de Estados Unidos por comentarios “inaceptables” sobre antisemitismo

Francia convocó para el lunes al embajador estadounidense en París, Charles Kushner, tras sus comentarios “inaceptables” contra el presidente francés Emmanuel Macron, acusado por el diplomático de “falta de acciones suficientes en la lucha contra el antisemitismo”.

Kushner afirma que hay una “ola de antisemitismo en Francia”

“Las afirmaciones del embajador son inaceptables. Van en contra del derecho internacional, en particular del deber de no inmiscuirse en los asuntos interiores de los Estados previsto por la Convención de Viena de 1961 que rige las relaciones diplomáticas“, subrayó el ministerio de Relaciones Exteriores francés este domingo.

En una carta dirigida a Macron, el embajador expresa “su profunda preocupación por la ola de antisemitismo en Francia y la falta de acciones suficientes” de su gobierno para combatirlo.

La misiva salió a la luz días después de las fuertes críticas del primer ministro israelì Benjamin Netanyahu al presidente francés, a quien acusó “de alimentar el fuego antisemita” al llamar “al reconocimiento internacional” del Estado palestino.

Judíos son “agredidos en las calles” todos los días

“Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro” a los judíos en Francia, expresa Kushner en el texto.

Según el embajador, “no pasa un día en Francia sin que los judíos sean agredidos en las calles, con sinagogas y escuelas deterioradas, y empresas de judíos atacadas”.

A finales de julio, Macron anunció que Francia reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Los actos antisemitas se incrementaron en Francia desde el 7 de octubre de 2023, día del ataque sin precedentes del grupo terrorista palestino Hamás en territorio israelí que desencadenó el conflicto en Gaza.

