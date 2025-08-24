Guardabosques en Colorado enfrenta múltiples cargos tras inventar un falso incidente de apuñalamiento

El martes por la mañana, Callum Heskett, guardabosques de temporada en el Parque Estatal Staunton, comunicó por radio que había sido atacado y apuñalado por un hombre que huyó a pie.

En su declaración, Heskett dio una descripción detallada del presunto agresor, lo que desató una operación de búsqueda masiva: drones, cierre de varias escuelas y una alerta de vigilancia a 8,600 residentes de la zona.

Incluso fue trasladado en helicóptero a un hospital mientras las autoridades interrogaban a dos personas de interés, que luego fueron liberadas al descartarse su participación.

Inconsistencias y giro en la investigación

La historia comenzó a desmoronarse durante la primera entrevista con los investigadores. La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson explicó que las declaraciones del guardabosques presentaban contradicciones, sumadas a otras pruebas que ponían en duda la veracidad del relato.

“Después de la primera entrevista con Heskett, quedó aún más claro que su historia era defectuosa y errónea”, detallaron las autoridades en un comunicado.

El jueves, Heskett fue arrestado y acusado de intento de influir en un servidor público y manipulación de pruebas, ambos delitos graves. También enfrenta cargos menores por denuncia falsa, imprudencia temeraria, obstrucción de operaciones gubernamentales y mala conducta oficial en segundo grado.

Por ahora, permanece hospitalizado y será trasladado a la cárcel del condado de Jefferson una vez reciba el alta médica.

El subdirector de aplicación de la ley de Colorado Parks and Wildlife, Ty Petersburg, señaló que la agencia valora la cooperación con la policía y seguirá proporcionando información a medida que avance el caso.

