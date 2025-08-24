Juanes habló sobre su lucha contra el alcohol: “Caí ahí por la fama”

Juanes habló abiertamente sobre su lucha contra el alcohol y la depresión. El cantante colombiano confesó que cayó en el consumo de alcohol debido a la fama, la presión y el trabajo.

En una entrevista con la periodista chilena Javiera Quiroga en su podcast Más Que Titulares, el cantante contó que nunca antes había bebido ni fumado hasta los 38 años

“Toda mi vida fui súper juicioso, siempre. No tomé ni fumé nunca, hasta los 38 años. Caí ahí por la fama, por presión, por el trabajo…”, contó Juanes.

El cantante de “A Dios le pido” contó que comenzó a usar el alcohol para desinhibirse y evadir su realidad, lo que poco a poco se convirtió en una adicción que afectó su vida emocional y profesional.

“Yo no sabía que lo que estaba haciendo era eso. Pensaba que yo tomaba porque me encantaba tomar, porque me hacía sentir bien, me deshinibía. Si me costaba socializar, entonces me tomaba un trago y era mucho más divertido, más entrador para hablarle al público”, dijo.

A pesar de que inicialmente pensaba que el alcohol era solo una forma de divertirse, con el tiempo empezó a perder el control y a sentir una gran angustia, hasta el punto que no disfrutaba ni de su música ni de estar en el escenario.

“Me tomaba un whisky o dos, después tres. Después una copa de vino, después tres, después una botella de vino todos los días… Era una cosa que no podía parar. Empecé a perder el control de mí, empecé a sentirme demasiado mal”, contó.

Juanes reveló que fue consciente del problema gracias al ejemplo que quería dar a sus hijos, lo que lo llevó a buscar ayuda y superar esta etapa difícil con la salud mental como prioridad.

“Yo creo (que hubo) muchas razones, yo diría (que fueron) mis hijos, el ejemplo que le quería dar a ellos. No quería que me vieran así. Y no pienses que me emborrachaba o caía al piso o que era violento, no. Era, simplemente, no poder controlar eso”, indicó.

Actualmente, Juanes ha encontrado un balance y sostiene que aunque puede disfrutar de una copa de vino en ocasiones especiales, ha aprendido a poner límites claros y a cuidar su salud mental.

“Ahora me tomo una copa de vino me encanta y la disfruto demasiado, me encanta con la comida, perfecto. Pero si mañana tengo que cantar, no me voy a tomar tres copas de vino. He descubierto algo maravilloso que es el balance”, expresó.

