Juanes contó cómo la muerte de su hermana cambió su vida: “Me aferraba a la música”

Juanes abrió su corazón y recordó un difícil momento que marcó su vida. El cantante habló sobre cómo la muerte de su hermana cambió su vida.

En una reciente conversación con la periodista Javiera Quiroga en el podcast Más Que Titulares, el cantante colombiano contó el profundo impacto que tuvo la tragedia de su hermana Luz Cecilia en él y su familia.

“Nosotros fuimos una familia feliz hasta ese momento, fue un antes y un después. Yo nunca había visto la tristeza en mi casa hasta que llegó ese día”, contó.

La hermana de Juanes estaba embarazada y tras complicaciones en el parto quedó en coma durante 27 años. Luz Cecilia sufrió una hemorragia interna y, aunque el cantante y su hermano donaron sangre, no puso recuperarse, por lo que entró en estado vegetal. Afortunadamente, su hija sobrevivió.

Durante casi tres décadas, la madre y la tía del cantante cuidaron de Luz Cecilia sin faltar ni un día, mientras la familia vivía en una constante mezcla de dolor, incertidumbre y esperanza.

“Era nuestra primera nieta, todo era una celebración familiar. Pero ese día, al entrar al hospital, encontré a mi mamá y a mi tía llorando. Ahí comenzó una historia que moldeó mi vida, mi familia y mi música”, dijo.

Juanes contó que esta trágica experiencia moldeó su vida. Para lidiar con el dolor de la ausencia de su hermana, el cantante contó que se aferró a la música para mantener su mente ocupada.

“Fueron 27 años, un proceso demasiado lento, difícil y yo con más ganas me aferraba a la música, a mi carrera para superarme. Éramos una familia feliz hasta ese momento”, dijo.

El cantante destacó la fortaleza de su familia para sobrellevar la situación, pues veían a su hermana en cama, día tras día, sin poder convivir con ella como antes. “La persona está ahí, pero no sabes si está. Abre los ojos, reacciona a ciertos sonidos, pero no hay conexión de ningún tipo”, dijo.

Luz Cecilia falleció en 2019, tras 27 años en coma. En ese momento, Juanes contó que su familia pudo descansar. “Fue muy triste y muy loco al mismo tiempo sentir que ella falleció y que todos descansamos. Como que todos lo miramos y dijimos: Dios mío”, confesó.

