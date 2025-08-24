Luto en Ecuador: muere futbolista de primera división tras accidente de tránsito
Marcos Olmedo, jugador del Mushuc Runa, perdió la vida en un choque en Esmeraldas
El fútbol de Ecuador atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte del futbolista Marcos Olmedo, integrante del Mushuc Runa de la primera división. El joven jugador, de 26 años, falleció este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Esmeraldas, al norte del país y fronteriza con Colombia.
La noticia sacudió al deporte local y rápidamente generó mensajes de condolencias. “Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos”, publicó el Mushuc Runa en su cuenta oficial de X.
Trayectoria y reacciones del fútbol ecuatoriano
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también expresó su pesar y recordó que Olmedo defendió camisetas históricas como Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, club con el que alcanzó el título de la Copa Ecuador en 2024. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país”, señaló el organismo en un comunicado.
El accidente se registró en la localidad de Quinindé, cuando dos vehículos colisionaron en una carretera de la zona. Según datos del ECU-911, además de Olmedo murieron otros dos hombres de entre 30 y 34 años. Autoridades de tránsito y agentes policiales trabajan en el lugar para esclarecer las circunstancias del choque.
El futbolista había sido una de las incorporaciones más destacadas del Mushuc Runa en la temporada actual, luego de brillar con El Nacional. Su aporte fue clave en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde el club ambateño se convirtió en la sorpresa al lograr el mejor puntaje de todos los equipos participantes.
La muerte del jugador también provocó muestras de solidaridad de figuras y equipos. “Qué tristeza. Mi sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Marcos Olmedo. Que descanse en paz”, escribió en X Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro.
El Nacional, uno de los clubes más significativos en la carrera de Olmedo, le dedicó un sentido homenaje: “Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera. Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha criollo”.
La repentina partida de Olmedo deja un vacío en el fútbol ecuatoriano y en especial en los equipos que lo vieron crecer como profesional. Mientras tanto, la investigación sobre el accidente continúa para determinar responsabilidades en un hecho que enluta al deporte nacional.
