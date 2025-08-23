Gol de Cristiano Ronaldo no evitó derrota del Al Nassr en la final de la Supercopa de Arabia Saudí

El Al Ahli volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol saudí al conquistar la Supercopa después de un duelo cargado de emoción ante el Al Nassr. El encuentro terminó con empate 2-2 en tiempo reglamentario y se definió en los penales, donde el equipo de Jeddah no falló ni un solo disparo.

La final, disputada en el Hong Kong Stadium, tuvo de todo: goles, remontadas y un cierre electrizante. Cristiano Ronaldo parecía encaminar al Al Nassr hacia el triunfo cuando abrió el marcador desde los once pasos en el minuto 41.

Sin embargo, el empate llegó en el añadido del primer tiempo gracias al marfileño Frank Kessie, que puso justicia en el marcador justo antes del descanso.

Penales sin margen de error

En la segunda mitad, el croata Marcelo Brozovic devolvió la ventaja al equipo de Riad con un gol al 82, pero el brasileño Roger Ibáñez apareció en el 89 para empatar tras un pase preciso de Riyad Mahrez. Ese tanto envió la final a la tanda de penales, donde todo se decidiría.

El Al Ahli ejecutó la serie con frialdad absoluta: Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y Galeno marcaron en sus turnos, sellando un pleno perfecto. Del otro lado, Ronaldo, Brozovic y Joao Félix hicieron su parte, pero Abdullah Al Khaibari falló en el cuarto disparo, encontrándose con las manos firmes del portero Eduard Mendy. Ese error fue suficiente para inclinar la balanza.

El título es el segundo en la historia del Al Ahli en esta competencia, tras el obtenido en 2016, y confirma la solidez de un equipo que supo responder en los momentos más difíciles. Para Cristiano Ronaldo, en cambio, fue otra oportunidad perdida: el portugués sigue sin poder levantar un trofeo en Arabia Saudí, viendo cómo la gloria se le escapa en los detalles más crueles.



