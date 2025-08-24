Ángel Di María en modo ídolo: marcó un golazo de tiro libre para darle el clásico a Rosario Central

Ángel Di María volvió a vestirse de héroe en Rosario. Este sábado, con un golazo de tiro libre al minuto 82, le dio a Central la victoria por 1-0 sobre Newell’s Old Boys en una nueva edición del clásico de la ciudad, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura argentino.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El escenario no podía ser más simbólico: el Gigante de Arroyito lleno, con más de 40.000 hinchas que explotaron cuando la pelota salió disparada de su zurda y se coló en el ángulo izquierdo de la portería rival. Fue la postal perfecta de un regreso esperado durante casi dos décadas.

Un regreso con carga emocional

La historia tuvo un condimento especial: habían pasado 18 años, tres meses y 16 días desde el último clásico que jugó Di María. El peso de su trayectoria en el Real Madrid, Benfica, PSG y la Selección Argentina parecía resumirse en ese tiro libre. No hubo táctica ni muralla defensiva capaz de frenar un disparo que ya quedó en la memoria del fútbol rosarino.

La emoción del delantero tras el partido fue evidente. “Sufrí mucho tiempo porque quería vivir esto con mi familia y estar en el Gigante. Sé que muchos me putearon en su momento pero no saben lo que viví. Se lo dedico a mi familia”, dijo entre lágrimas, reconociendo lo que significaba cumplir esa promesa personal.

Curiosamente, la jugada no estaba planificada para él. “No tengo palabras, jamás pensé que lo iba a hacer. El encargado de los tiros libres es Nacho Malcorra, pero esta vez su zurda pasó para la mía y terminó en gol”, explicó. Un instante fortuito, pero que cambió el destino del partido y lo colocó nuevamente en lo más alto del corazón de los hinchas.

Antes de abandonar la cancha, Di María dejó otra declaración que refleja el peso de lo vivido: “Lo soñé toda la vida. Estos 18 años solo pensaba en volver, no sé qué más pedir. Solo queda ser campeón con Central”.

El triunfo no solo significó tres puntos en el Clausura. Fue también la confirmación de que la leyenda de Ángel Di María, campeón del mundo con Argentina y referente internacional, encuentra su punto más emotivo en la ciudad donde nació futbolísticamente. Rosario Central celebró un clásico que quedará marcado como el del regreso triunfal de su ídolo eterno.



Sigue leyendo:

· Ángel Di María admitió que sigue la MLS para poder ver jugar a Messi

· Thomas Müller le lanza guiños a Lionel Messi desde la MLS

· Luis Suárez planea un dulce retiro con Lionel Messi