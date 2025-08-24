Independiente de Avellaneda dice que hechos violencia ante U. de Chile responden a “un ataque planificado”

La dirigencia del Club Atlético Independiente se pronunció este sábado tras los serios disturbios ocurridos en el partido de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile, jugado el miércoles en Avellaneda.

El club calificó lo sucedido como un “ataque cobarde y planificado”, denunciando que la violencia dejó un saldo de heridos, detenidos y daños en las instalaciones del estadio Libertadores de América.

En un video publicado en sus canales oficiales, la institución aseguró que los incidentes se originaron en el sector visitante. Según su relato, grupos de aficionados chilenos destruyeron cámaras de seguridad, intimidaron a empleados del estadio y destrozaron baños, cuyos escombros terminaron siendo usados como proyectiles contra otros simpatizantes.

Escalada de violencia en la tribuna

La situación se descontroló poco antes del descanso. Desde la tribuna alta, seguidores de la U comenzaron a arrojar asientos y trozos de cemento hacia la parte baja, donde se encontraban los hinchas locales. Esa acción provocó la reacción de un sector de la parcialidad de Independiente, que accedió a la grada para atacar a los visitantes que aún permanecían allí.

El club argentino advirtió que había pedido suspender el encuentro en la primera mitad, pero la solicitud ante la Conmebol no prosperó. “Responder con la misma moneda no puede ser una opción”, expresó la dirigencia, que además anunció medidas internas para identificar y expulsar a quienes participaron en los enfrentamientos.

Las consecuencias llegaron rápidamente. La Justicia decidió clausurar el estadio para realizar peritajes y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) resolvió posponer el partido que Independiente debía disputar contra Platense por la Liga Profesional. La institución aceptó la medida y manifestó que espera reprogramar el encuentro con la presencia de público, en la fecha que determinen las autoridades judiciales y deportivas.

A.Pre.Vi.De. informó también la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora que incluirá representantes de la policía bonaerense, de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Conmebol. La intención es revisar lo sucedido y establecer protocolos más estrictos para impedir que se repitan hechos similares en torneos locales e internacionales.

En paralelo, los 104 aficionados de Universidad de Chile que habían sido detenidos recuperaron la libertad el jueves por la noche. La mayoría de los heridos fue dada de alta, aunque dos personas siguen hospitalizadas en estado crítico.



