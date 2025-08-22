El presidente de Independiente viajó a Paraguay para tratar “temas deportivos” luego de la violencia en la Copa Sudamericana

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, viajó este jueves a Paraguay para abordar en la sede de Conmebol los graves hechos de violencia que llevaron a la cancelación del partido ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana y con el objetivo de “terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo”.

“El presidente y el secretario general del club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo“, anunció el club en un comunicado, en el que condenó “enérgicamente” los “gravísimos hechos de violencia” durante el partido de este miércoles por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Lamentablemente esta noche el Estadio Libertadores de América fue el escenario de una barbarie, en la que Independiente de Avellaneda y la policía federal contribuyeron al dar facilidades para que la violencia siguiera.



Mujeres, niños y familias enteras pasaron de ser hinchas… pic.twitter.com/dqNAgrn4u4 — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) August 21, 2025

La violencia comenzó sobre el final de la primera mitad, con el partido igualado a uno y un global de 2-1 en favor de los chilenos, cuando fanáticos del equipo visitante situados en una de las tribunas más altas del estadio comenzaron a lanzar butacas y trozos de la grada extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del Rojo.

Así este barrista del Independiente obligaba a pedir clemencia a un aficionado chileno en la noche negra de Avellaneda, estos delincuentes asesinaron y golpearon a placer. https://t.co/rSsk19Sg5R — Los Expulsados (@losexpulsados) August 21, 2025

Aficionados de Independiente intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó al refuerzo de la seguridad con personal de infantería policial, en paralelo con la evacuación de los hinchas chilenos.

Pese a los esfuerzos por contener la violencia, un grupo numeroso de hinchas locales logró acceder a la tribuna donde aún quedaba un puñado de aficionados chilenos, que fueron violentamente atacados.

Porque la barra del club de Avellaneda corrió a los chilenos en la tribuna visitante.pic.twitter.com/5tzViJvcKY — ¿Por qué tendencia? (@porqueTTen_X) August 21, 2025

Según fuentes oficiales, los incidentes dejaron un saldo de 22 heridos -dos de ellos en grave estado- y 111 detenidos, en su mayoría pertenecientes a la afición visitante.

En su comunicado, Independiente denunció que “los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido”, cuando aficionados de Universidad de Chile habrían atacado el sistema cerrado de cámaras de seguridad antes de destruir las instalaciones sanitarias del sector.

El club, que reconoció “agresiones inaceptables por parte de grupos locales”, enfatizó que todos los protocolos de seguridad fueron activados, en coordinación con las autoridades pertinentes y resaltó que está colaborando con la investigación y aportando toda la evidencia disponible.

Los hinchas de U. de Chile 🇨🇱 habrían arrojado un inodoro a la gente de #Independiente pic.twitter.com/7lK5ROR4Wh — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) August 21, 2025

Además, adelantó que “trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado” y que reclamará “a los responsables y terceros los daños materiales ocasionados” en sus instalaciones.

El comunicado de Independiente sigue a declaraciones de su presidente a medios locales en las que afirmó que el club “no ha tenido nada que ver” y resaltó que fue la afición chilena la que comenzó los disturbios.

El directivo aseguró, en entrevista con el canal TyC Sports, que “corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente“.

