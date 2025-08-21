Hincha que se lanzó al vacío está fuera de peligro, aseguró embajador de Chile

Gonzalo Alfaro, hincha de la Universidad de Chile, está fuera de peligro, según el último reporte proporcionado por el embajador de ese país en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, quien informó también que: “Las personas detenidas son 97, entre ellos tres mujeres y cinco menores”.

Como se recordará el fanático chileno que se lanzó al vacío, para no ser linchado después de que los hinchas del cuadro argentino fueron a vengar las agresiones que habían sufrido durante el primer tiempo y no obstante el impacto de una altura de diez metros volvió a ser agredido.

Inclusive se aseguró que existen audios donde se puede escuchar que gritan: “El chileno está vivo”, en el partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que fue suspendido y que arrojó, además de los heridos, a 97 fanáticos detenidos.

Dicho reporte del funcionario consular andino contrasta con el proporcionado por los funcionarios del Hospital Fiorito de Avellaneda en la ciudad de Buenos Aires, habían reportado su estado como reservado después de la intervención quirúrgica para tratar de aliviar el traumatismo cráneo-encefálico que le provocaron en los hechos violentos en el estadio de Independiente de Argentina.

"EL HINCHA QUE CAYÓ ESTÁ FUERA DE PELIGRO"



José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina, se refirió a los hinchas chilenos heridos durante los incidentes en cancha de Independiente:



"Las personas detenidas son 97, entre ellos tres mujeres y cinco menores. Están… pic.twitter.com/NI3aLvS0HW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 21, 2025

La operación fue realizada por especialistas en cuestiones neurálgicas y en el parte médico se reportó un traumatismo de cráneo y con pronóstico reservado, después de la violencia que reinó en el juego de la Copa Sudamericana entre el Independiente de Avellaneda contra la Universidad de Chile.

Al mismo tiempo, y de acuerdo a reportes extraoficiales de prensa en varios medios de Argentina, se aseguró que en el círculo cercano a Gonzalo Alfaro la vida del fanático chileno no corre peligro, por lo cual esperan que en las próximas horas evolucione favorablemente.

De acuerdo a versiones extraoficiales de los hechos sangrientos en el estadio de Independiente se asegura que Gonzalo Alfaro cayó durante el ataque de las barras del equipo argentino, que supuestamente acudieron a vengar las agresiones que sufrieron en el primer tiempo, provocando que se lanzara al vacío y no conformes con eso siguió siendo agredido.

Otros aficionados también están internados

Quizá la confusión de las autoridades se deba a que otro u otros fanáticos chilenos permanecen hospitalizados, como el caso de Jaime Mora, de 56 años con diagnóstico de fractura cervical y traumatismo de cráneo, quien también supuestamente trascendió de que se tiró o se tiró desde el mismo lugar que Gonzalo Alfaro con una altura de diez metros hasta el piso.

Gestiones del presidente de la Universidad de Chile

Mientras tanto, el presidente de la U, Michael Clark, acudió a la entidad médica de Fiorito para encargarse de que los hinchas del equipo universitario fueran bien atendidos y después de charlar con el director de este centro hospitalario, Luis López, transmitió buenas noticias al informar que otros ocho heridos habían sido dados de alta y que en el caso de Mora podría ser dado de alta el fin de semana.

⚠️🚨MOMENTO EXACTO EN EL QUE HINCHA DE LA U SE LANZA DESDE LA TRIBUNA PARA NO SER LINCHADO POR LA BARRA DE INDEPENDIENTE.



• Se desconoce su estado. Trágico momento se vive en Argentina. #UdeChile #Sudamericana pic.twitter.com/ALWGCCVj1E — Zona Futbolera (@Zonafutboleracl) August 21, 2025

Las opiniones de sus amigos

Por otra parte, los amigos de Gonzalo Alfaro hablaron con la estación TN de Argentina y establecieron que se sienten muy afectados por lo sucedido a su amigo: “Se defendió de esta manera: Alfaro es mi amigo y es la persona que saltó de la tribuna mayor”, después de aclarar que no son parte de la barra brava oficial de la Universidad de Chile, sino: “ “Somos barritas, hinchas y compramos nuestras entradas”, expuso.

▶️TERRIBLE VIOLENCIA ENTRE HINCHAS| 😱



Hubo 9 personas heridas. Un hincha tuvo que ser operado de urgencia y está grave, según José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina.



Ocurrió durante el partido entre Independiente (🇦🇷) y Universidad de Chile (🇨🇱), en… pic.twitter.com/CZTycwKNps — DELPY 📱🎬 (@delpynews) August 21, 2025

También informó sobre la salud de su amigo Gonzalo Alfaro: “Tuvo una evolución positiva durante la noche”, aunque luego el parte médico oficial confirmó que su estado sigue siendo reservado y sin un pronóstico oficial de su evolución.

