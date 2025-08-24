Raja Jackson, hijo de “Rampage”, envió a un luchador al hospital tras feroz golpiza

Lo que debía ser un combate pactado dentro de un espectáculo de lucha libre se transformó en un episodio de violencia que terminó con un atleta hospitalizado. Raja Jackson, hijo del histórico peleador de UFC Quinton “Rampage” Jackson, golpeó sin control a su rival durante un evento de Knokx Pro Wrestling en California.

No impulse control, no honour. Not compatible with civilised society. pic.twitter.com/oPtRdnqphj — Keith Woods (@KeithWoodsYT) August 24, 2025

El incidente ocurrió frente a cientos de espectadores y fue transmitido en directo por la plataforma Kick. En las imágenes se observa cómo Jackson levanta a su oponente, Stuart Smith (Syko Stu), y lo azota contra el ring.

Inmediatamente después, se lanza sobre él y conecta una serie de puñetazos en la cabeza que no formaban parte del guion. Smith quedó inconsciente, mientras la multitud reaccionaba con desconcierto.

Los árbitros y otros luchadores ingresaron al cuadrilátero para frenar la agresión. Pese a la intervención, Smith terminó siendo trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece en observación debido a las lesiones sufridas.

Críticas y explicaciones tras el ataque

La organización Knokx Pro Wrestling expresó su rechazo categórico a lo sucedido y lo calificó como un hecho sin precedentes en sus casi dos décadas de existencia. “Lo que debía ser una secuencia acordada se convirtió en un acto de violencia real”, señalaron en un comunicado.

El periodista especializado Dave Meltzer también se pronunció, afirmando que fue “una de las escenas más perturbadoras vistas en un ring”.

Ante la polémica, Quinton “Rampage” Jackson salió a dar explicaciones. Reconoció que su hijo cometió un error grave y sostuvo que no debió pelear porque días antes había sufrido una conmoción cerebral. “No apruebo lo que hizo mi hijo. Fue un trabajo que salió terriblemente mal”, aseguró.

I want to clear up the misinformation about my son Raja. I’ve been confirmed that the wrestler ( Stewart Smith aka Syko Stu) is awake and stable. Raja was unexpectedly hit in the side of the head by him moments before Smith’s match, Raja was told that he could get his “payback”in… — Rampage Jackson (@Rampage4real) August 24, 2025

Raja Jackson, de 25 años, ya tenía experiencia en artes marciales mixtas con un récord amateur invicto y un debut profesional en 2023, lo que —según su padre— influyó en su reacción violenta dentro de un espectáculo que depende del guion.

El caso ha abierto un debate sobre los límites entre el entretenimiento y la agresión real, además de las posibles sanciones deportivas y legales que ahora podría enfrentar el joven peleador.



