Shakur Stevenson predice quién ganará Paul vs. Davis

Shakur Stevenson predice que Gervonta Davis, campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), dominará y vencerá fácilmente a Jake Paul cuando se enfrenten el próximo 14 de noviembre en Atlanta.

En entrevista con TMZ, Stevenson expresó que no le sorprendió el anuncio de la pelea y aseguró que la experiencia de Tank Davis lo ayudará a salir con el brazo levantado ante el youtuber Paul.

“No estoy sorprendido. Cuando peleó con Lamont, Jake Paul estuvo en la arena. Él les dijo a todos que iba a pelear con alguien como Jake Paul, así que no me sorprende. Pienso que Tank probablemente solo salga a boxearlo. Usar su conocimiento e IQ contra él, puedo ver a Tank simplemente boxeándolo y haciéndolo ver muy fácil”, dijo.

Gervonta Davis podría volver al ring en noviembre con Jake Paul. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“No. No. Para nada. Tank ha estado boxeando toda su vida. Dudo que la pegada de Jake Paul vaya a ser un problema. Creo que Jake está bien para el nivel en el que está, pero hay niveles… (Tank gana) por decisión. Ese tipo es demasiado grande, no creo que lo vaya a noquear, no lo veo noqueándolo, no”, añadió.

Esta disputa sorprendió un poco a los fanáticos, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión, “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en sus redes sociales.

Recordemos que Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul ya lanzó sus primeras advertencias a Gervonta Davis. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· Jake Paul y Gervonta Davis acuerdan pelea en noviembre, según reportes

· Julio César Chávez se pronuncia tras derrota de su hijo: “Regaló la pelea”

· JM Márquez dice que sería catastrófico que Chávez Jr. pierda con Jake Paul