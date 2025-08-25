Camionero inmigrante que provocó un accidente con tres muertos podría recibir hasta 45 años de cárcel

Harjinder Singh, un camionero inmigrante de 28 años, enfrenta una posible condena de hasta 45 años de cárcel tras ser acusado de homicidio vehicular en Florida. El joven, originario de la India y residente en California, fue detenido después de provocar un accidente en la autopista de peaje cerca de Fort Pierce, donde murieron tres personas.

De acuerdo con las autoridades, Singh realizó un giro en U ilegal con su tráiler el pasado 12 de agosto, causando la colisión frontal contra una minivan. Las víctimas fueron una mujer de 37 años de Pompano Beach, un hombre de 54 años de Miami y un conductor de 30 años de Florida City.

El hermano del camionero, que viajaba con él, salió ileso. Tras el accidente, Singh huyó a California, donde fue arrestado por alguaciles federales y trasladado de nuevo a Florida.

El Departamento de Seguridad Nacional lo calificó como “una amenaza significativa para la seguridad pública” y se le negó la libertad bajo fianza. Ahora enfrenta tres cargos de homicidio vehicular —cada uno con hasta 15 años de condena— además de violaciones federales de inmigración.

La respuesta oficial

Desde el gobierno de Florida la postura ha sido tajante. “En Florida, los actos delictivos tienen consecuencias”, afirmó Molly Best, subsecretaria de prensa de DeSantis.

Voces federales también han señalado que la tragedia refleja fallos en las políticas de licencias para inmigrantes indocumentados en California, donde Singh obtuvo su permiso de conducir.

Mientras tanto, el proceso judicial avanza. Si es hallado culpable, la defensa de Singh podría solicitar formalmente al gobernador y a la Junta de Clemencia Ejecutiva que revisen la sentencia.

Petición masiva en su defensa

El caso ha generado un intenso debate público. Más de 2,4 millones de personas han firmado una petición en Change.org solicitando clemencia para Singh. El movimiento, impulsado por el colectivo juvenil punjabi, pide al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que considere alternativas a la pena máxima y reduzca la condena si es declarado culpable.

Los defensores de Singh destacan que no tenía antecedentes criminales y que colaboró con las autoridades, calificando lo ocurrido como “una tragedia, no un acto delictivo”.

También recuerdan el caso del camionero Rogel Aguilera-Mederos en Colorado, cuya condena inicial de 110 años por un accidente mortal fue reducida a 10 tras la presión de millones de firmas.