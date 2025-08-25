DHS critica a políticos que apoyan a Kilmar Abrego y abogan para evitar su deportación
El DHS criticó a los políticos por apoyar a Kilmar Abrego García tras ser detenido por ICE por supuestos delitos migratorios federales
El Departamento de Seguridad Nacional arremetió contra demócratas que han condenado la decisión de ICE de detener a Kilmar Abrego García y deportarlo a Uganda, luego de llamarlo, sin pruebas, miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas y delincuente indocumentado de El Salvador.
El gobierno federal dijo que deportaría a Kilmar Abrego García a Uganda después de que rechazara un acuerdo de culpabilidad, según documentos judiciales.
Los fiscales federales ofrecieron el jueves a Abrego García la opción de “vivir libremente” con estatus de refugiado o residente en Costa Rica después de cumplir una condena de prisión por cargos federales de tráfico de personas a cambio de una declaración de culpabilidad, lo cual no sucedió.
De tal modo, luego de que Kilmar Abrego García acudió el lunes por la mañana a una cita de control ante la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,) en Baltimore (Maryland) fue detenido y trasladados en un centro de procesamiento, por infracciones migratorias federales.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional aprovechó el caso para criticar a los llamó: “políticos desesperados que recurren a las redes sociales para condenar el arresto por parte de la administración Trump de este pandillero, inmigrante ilegal delincuente y amenaza para la seguridad pública , no han dicho nada sobre los estadounidenses víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados”
“Kilmar Abrego García no es ni será un ciudadano de Maryland; es un delincuente indocumentado de El Salvador y una amenaza para la seguridad pública”, declaró un alto funcionario del DHS mediante un comunicado.
“Es absurdo que los políticos demócratas opten por glorificar y apoyar a un pandillero de la MS-13 por encima de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump y la secretaria Noem no van a permitir que este indocumentado siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses”, refutó.
Entre los demócratas a los que el DHS intentó exhibir están los senadores Chris Van Holler y Elizabeth Warrem, además de los miembros de la Cámara de Representantes Jasmine Crockett, Linda Sánchez y Glenn Ivey.
