DHS critica a políticos que apoyan a Kilmar Abrego y abogan para evitar su deportación

El Departamento de Seguridad Nacional arremetió contra demócratas que han condenado la decisión de ICE de detener a Kilmar Abrego García y deportarlo a Uganda, luego de llamarlo, sin pruebas, miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas y delincuente indocumentado de El Salvador.

El gobierno federal dijo que deportaría a Kilmar Abrego García a Uganda después de que rechazara un acuerdo de culpabilidad, según documentos judiciales.

Los fiscales federales ofrecieron el jueves a Abrego García la opción de “vivir libremente” con estatus de refugiado o residente en Costa Rica después de cumplir una condena de prisión por cargos federales de tráfico de personas a cambio de una declaración de culpabilidad, lo cual no sucedió.

De tal modo, luego de que Kilmar Abrego García acudió el lunes por la mañana a una cita de control ante la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,) en Baltimore (Maryland) fue detenido y trasladados en un centro de procesamiento, por infracciones migratorias federales.

Kilmar Abrego Garcia is not and will never be a Maryland Man—he is a criminal illegal alien from El Salvador and public safety threat. It is insane that sanctuary politicians chose to glorify and stand with an MS-13 gang member over the safety of American citizens.@POTUS Trump… pic.twitter.com/jYeS0FPwy0 — Homeland Security (@DHSgov) August 25, 2025

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional aprovechó el caso para criticar a los llamó: “políticos desesperados que recurren a las redes sociales para condenar el arresto por parte de la administración Trump de este pandillero, inmigrante ilegal delincuente y amenaza para la seguridad pública , no han dicho nada sobre los estadounidenses víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados”

“Kilmar Abrego García no es ni será un ciudadano de Maryland; es un delincuente indocumentado de El Salvador y una amenaza para la seguridad pública”, declaró un alto funcionario del DHS mediante un comunicado.

“Es absurdo que los políticos demócratas opten por glorificar y apoyar a un pandillero de la MS-13 por encima de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. El presidente Trump y la secretaria Noem no van a permitir que este indocumentado siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses”, refutó.

Entre los demócratas a los que el DHS intentó exhibir están los senadores Chris Van Holler y Elizabeth Warrem, además de los miembros de la Cámara de Representantes Jasmine Crockett, Linda Sánchez y Glenn Ivey.

