Nave espacial militar secreta con equipo cuántico a bordo, la nueva apuesta de EE.UU

Un vehículo espacial secreto del Ejército estadounidense diseñado para permanecer en órbita varios cientos de días fue lanzado con éxito la noche del jueves en un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

El despegue desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida, se realizó a las 23H50 locales, según las imágenes retransmitidas en directo por el grupo propiedad del multimillonario Elon Musk.

El avión espacial X-37B fue diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing.

Misión OTV-8: tecnología cuántica en el espacio

La Fuerza Espacial de EE. UU. informó que su octava misión OTV-8 llevará a cabo diversas pruebas, entre ellas comunicaciones láser y el sensor inercial cuántico más avanzado probado en el espacio, aunque no se precisó la duración de la misión.

“Estas demostraciones operacionales y experimentos comprenden tecnologías de próxima generación incluyendo comunicaciones láser y el más desarrollado sensor inercial cuántico jamás probado en el espacio”, se lee en un comunicado de esa sección militar el mes pasado.

“La misión 8 contribuirá a mejorar la resiliencia, eficiencia, y seguridad de las arquitecturas de comunicación basadas en el espacio” agregó.

Navegación GPS alternativa para misiones militares

Según un comunicado de Boeing, la Fuerza Espacial de EE. UU., junto con la Oficina de Capacidades Rápidas de la Fuerza Aérea, está probando en órbita el sensor inercial cuántico de mayor rendimiento jamás ensayado en el espacio.

El dispositivo promete ofrecer posicionamiento y navegación precisos en entornos sin GPS, una capacidad clave si los satélites fueran atacados o inutilizados por desechos espaciales.

“La detección inercial cuántica permite una navegación robusta más allá de la órbita terrestre o en escenarios sin GPS”, afirmó el coronel Ramsey Hom, comandante de Space Delta 9.

Con un tamaño similar al de un pequeño autobús, el X-37B parece una versión reducida de los transbordadores espaciales que fueron retirados en 2011.

En misiones previas, el dron ha llevado a cabo pruebas para la agencia espacial estadounidense NASA.

El artefacto tiene nueve metros de largo y unos 4,5 metros entre sus alas.

