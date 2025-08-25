Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de agosto de 2025

ARIES

Se asoma noticia de embarazo en la familia y te va a mover el tapete, pero para bien, porque los nuevos comienzos siempre traen unión y esperanza. En lo laboral se abrirán puertas, pero recuerda que nada llega solo: cuando toque hablar, habla claro y sin miedo; y cuando toque cerrar el pico, ciérralo con candado, porque luego sueltas de más y callas lo importante.

Deja ya de culparte por fallas que ni tuyas eran y empieza a practicar el perdón contigo mismo; cargar culpas ajenas solo te roba la paz y te quita energía. Suelta pendientes viejos que tienen tu cartera atorada, reorganiza tus cuentas y ponte metas chiquitas pero constantes; un guardadito bien hecho vale más que mil promesas y te dará respiro en el futuro cercano.

Cuida tu estómago y tu alimentación: nada de comer lo primero que se te atraviese, porque una infección podría arruinarte la semana. Te enterarás de la separación de una amistad, y ahí es donde quiero ver tu lado humano: escucha, acompaña, no critiques. También un familiar se acercará a ti en busca de apoyo, y será vital que estés presente, porque la empatía regresa multiplicada.

Si tienes pareja, se asoma una discusión por medias verdades; cambien mentira por sinceridad y pongan las cartas sobre la mesa si quieren recuperar la confianza. Y si estás soltero, deja de andar mendigando migajas de cariño: el amor no se ruega, se merece. Levanta la frente, ponte guapo y actúa como lo que vales; lo que sea para ti, llega solito, sin empujones ni rebajas.

TAURO

El dinerito comienza a moverse y la vida te da la chance de un cambio laboral o un aumento que no debes desaprovechar. En lo sentimental, alguien de piel blanca se te va a cruzar en el camino, ya sea por una fiesta, una salida o hasta en una red social. Aguas, porque esa oportunidad no llega dos veces.

Es momento de poner un alto a esas amistades gorrionas que solo te buscan cuando necesitan algo. Te rodea gente con envidia, y aunque no lo digan, con sus malas vibras frenan tus planes. No les des chance de apagar tu brillo. En el amor, primero usa la cabeza y luego el corazón: no te claves con cualquiera nomás por las mariposas en la panza.

Te enterarás del fracaso amoroso de una amistad y aunque te den ganas de decir “te lo dije”, mejor acompaña. Tú también ya la regaste: mentiste, fuiste infiel o traicionaste, pero ¿quién no, mi vida? Lo importante es que aprendas, te perdones y decidas de una vez qué clase de persona quieres ser. Tus ángeles ahí siguen cuidándote, pero necesitan que pongas de tu parte.

GÉMINIS

No esperes que los demás te den lo que tú mismo no trabajas. Ya deja de andar detrás de gente que solo te quiere criticar. Enfócate en tus metas, porque si no, terminarás con las manos vacías. Si tienes pareja, ya no escondas lo que sientes: pon las cartas sobre la mesa, habla sin miedo y aclaren lo que los trae tensos. Si estás soltero, se asoma invitación de salida con amistades o con alguien que conocerás por red social. Solo no confíes demasiado, porque hay quien ya antes te la jugó chueco y podría repetir la dosis.

Los celos se harán presentes en tu relación, así que bájale tres rayitas a tu intensidad. Deja de fingir sentimientos que ya no existen, mejor ponte atención a ti mismo: arréglate, cuídate y quiérete, que la felicidad empieza por tu reflejo. Eso sí, tu humor a veces es tan pesado que ni tú te aguantas; si no lo controlas, tarde o temprano te va a costar caro.

CÁNCER

Se ven oportunidades de viaje o hasta cambio de casa, pero no te andes metiendo en chismes por defender amistades que ni por ti meterían las manos al fuego. Te entra dinerito que te ayudará a cubrir deudas viejas, y eso será un alivio. Cuida mucho tu corazón, porque podrías meterte en amores ocultos o de tres, y ahí la bronca será grande. Una noticia nada buena te pondrá de malas, pero servirá para que cortes de raíz con gente problemática. También se ven amores de una noche y chance de un viajecito a la playa que te caerá de maravilla.

En tu actitud habrá cambios: ahora sí te vas a mostrar más perra que bonita, con seguridad y sin miedo. Eso sí, una amistad podría meter cizaña en tu relación si tienes pareja. No te dejes. Acuérdate que lo que deseas se logra trabajando, no esperando a que caiga del cielo.

LEO

Los dineros comienzan a fluir, y es momento de aprovechar cada oportunidad que se te ponga enfrente. Tienes en mente un sueño que te ilusiona y ahora la vida te da la chance de hacerlo realidad; si le pones ganas y buena actitud, lo vas a lograr. Eso sí, el estrés y el insomnio te estarán rondando, y habrá noches en que te sientas bajoneado, sin saber qué sigue o cómo continuar. Pero recuerda: si sabes quién eres y lo que vales, lo demás que te valga madre. El pasado intentará regresar con sus broncas en las próximas semanas, pero ya no abras esa puerta, porque el presente y el futuro traen mejores sorpresas. La familia estará más unida, aunque una reunión podría ponerse tensa por un pariente de lengua larga. Cuida tu salud, porque podrías enfrentar complicaciones si sigues ignorando las señales de tu cuerpo. Y no olvides: la verdadera riqueza es estar en paz contigo mismo.

VIRGO

Ponte abusado con tu dinero porque últimamente gastas en cosas que ni al caso, y después te andas tronando los dedos. Si tienes pareja, los celos podrían desbordarse y provocar discusiones innecesarias; bájale dos rayitas antes de perder lo que sí vale la pena. Tu carácter anda filoso y podrías herir a quien no lo merece si no te controlas.

En próximos días recibirás noticias del extranjero o un mensaje de alguien que marcó tu vida; esa comunicación te sacudirá. Una persona desaparecerá de tu camino, y aunque al principio duela, después sabrás que fue lo mejor. También sentirás nostalgia y ganas de regresar al pasado, pero aguas: no te quedes mirando atrás porque el presente es donde está la vida.

Recuerda que el amor es una decisión, no una necesidad. Nadie es indispensable, por más que duela aceptarlo. Cuida tus palabras en reuniones familiares, porque podrías soltar de más y meterte en bronca. Si alguien te gusta, anímate a dar el paso; mejor arriesgarte que quedarte con la duda. Eso sí, pon mucha atención, porque las señales de infidelidad estarán marcadísimas.

LIBRA

Un viaje o salida cerca de la ciudad viene en puerta y te servirá para despejarte. No esperes demasiado de gente que ya sabes que no moverá un dedo por ti. Este lunes es ideal para decidir qué rumbo quieres tomar en tu vida: tienes metas, sueños y hasta buenos planes, pero si no te quitas la flojera, nada de eso va a florecer.

Alguien nuevo aparecerá y te dará ilusión, pero aguas, porque sus intenciones no son limpias. No confíes en quien no te demuestra con hechos lo que promete con palabras. Una persona cercana llegará con chismes sobre una amistad; no caigas en la trampa, porque si juzgas, después te tocará ser juzgado a ti y de la peor forma.

No le temas a los cambios que se avecinan en lo laboral y económico, porque aunque al inicio parezcan pesados, serán para crecer. Estás harto de lo mismo y la vida te empuja a un cambio radical. Vienen ajustes de horarios o puestos en el trabajo, y al inicio habrá incertidumbre, pero terminarás adaptándote. Y ojo: podrías enamorarte cañón de una amistad que, sin que te dieras cuenta, ya comenzó a darte un trato muy especial.

ESCORPIO

Aclara de una vez tus sentimientos y define lo que quieres, porque exigir más de la cuenta sin dar lo mismo solo te traerá decepciones. Esta semana deberás enfocar tu energía en lo que sí te deja frutos. Quita de tu camino a la gente que estorba y ponte a trabajar en lo que de verdad te construye.

Un regreso del pasado se hace presente y, para tu sorpresa, viene con buenas noticias. Sin embargo, también podrías sentirte decepcionado por esperar demasiado de personas que ya antes te habían fallado. No repitas el error de dar segundas oportunidades a quien ya te mostró de qué madera está hecho.

Andarás pensativo, dudando de qué rumbo tomar. Hazle caso a tu intuición y no a las opiniones de los demás. Si tienes pareja, la relación estará tranquila, pero no ignores tu sexto sentido: eres celoso con razón, porque a tu pareja le gusta llamar la atención más de la cuenta.

Cuida tus cenas, porque lo que comas en la noche podría jugarte una mala pasada en el estómago. Y no confundas hambre con ansiedad, porque terminarás con malestares que bien podrías evitar.

SAGITARIO

Ojo con tu boca, porque podrías prometer cosas que luego no podrás cumplir. Antes de comprometerte, piensa bien lo que vas a decir. Una palabra mal dicha te podría meter en problemas y dejarte mal parado.

Es el momento de soltar lo que no te deja avanzar. Reflexiona antes de dormir sobre lo que has hecho y lo que te falta. Si cometiste errores, aprende la lección y reinicia; no tengas miedo de empezar de cero, que ahí es donde están los mejores comienzos.

En el amor, si tienes pareja, entran en un ciclo de solución: lo que antes parecía imposible ahora se podrá arreglar. Si estás soltero, prepárate, porque llegan oportunidades de conocer a alguien especial y distinto a lo que habías vivido. Noticias del pasado podrían llegar como balde de agua fría, pero si sabes tomarlas con calma, hasta las verás como oportunidad.

Has estado soñando mucho con el futuro, y está bien, pero no olvides que los sueños se construyen con acciones en el presente. Menos fantasías y más pasos firmes; tu vida se transforma cuando tus decisiones se vuelven constancia.

CAPRICORNIO

Aprende del pasado y di que sí a las nuevas oportunidades, porque este lunes la vida te pide avanzar y no quedarte estancado. Vienen días muy buenos donde entenderás por qué ahora todo fluye y antes no se daba nada. Empiezas la semana con buena vibra, así que consiéntete un poco, porque también mereces disfrutar lo que tanto trabajas.

Si tienes pareja y las cosas andan frías, pongan las cartas sobre la mesa. La costumbre los ha enfriado, y la rutina ya no alcanza: sorpréndanse, cambien detalles, vuelvan a coquetearse. Una llamada o mensaje inesperado te alegrará el día y te recordará que la vida también trae sorpresas bonitas.

Pon atención a trámites y pagos, porque un descuido podría dejarte mal parado. Se marca un retorno del pasado, quizá una amistad que reaparece, y un viaje con alguien cercano que podría ser la chispa que estabas esperando. Pero no bajes la guardia: alguien que te busca mucho en estos días no tiene buenas intenciones y solo quiere sacar ventaja. También hay una persona en tu círculo que siente atracción por ti, aunque meramente s3xu4l, así que no te confundas ni le des más espacio del necesario.

ACUARIO

No dejes que la rutina apague lo que has construido en el amor. Si tienes pareja, cambien el día a día, porque verse diario sin respirar puede hacer que se ahoguen en la monotonía. Dense espacios, disfruten de amistades y familia; la distancia bien usada fortalece.

Este lunes cuida mucho tu paz, porque habrá gente que querrá mover tu seguridad. Recuerda que tu tranquilidad no está a la venta, así que pon límites. Ojo con las enfermedades contagiosas: cambios de clima podrían bajarte las defensas y complicarte la semana.

Si vives un amor a distancia, recuerda que cuando hay interés no hay kilómetros que lo detengan; lo malo es que tú inicias con todo y luego pierdes el entusiasmo. Mantén el fuego encendido si en verdad vale la pena. Se ven buenas noticias en juegos de azar: un número con significado personal podría darte suerte.

Una salida que estabas planeando podría cancelarse de último momento, pero no te agüites: lo que se pospone no se cancela, y vendrá mejor. En el amor propio, acuérdate: quien quiere estar contigo te hace espacio sin que tengas que mendigarlo.

PISCIS

Cuidado con los amores de una noche, porque podrías terminar clavándote de más y confundiendo deseo con amor verdadero. No pongas tu corazón en bandeja con cualquiera. Mantén los pies en la tierra, aunque la cabeza se te vaya en las nubes.

No descuides tus amistades, porque la confianza es como un hilo: si se rompe, difícilmente vuelve igual. Cultiva esas relaciones que en el futuro podrían ser tu sostén. Esta semana tendrás momentos muy buenos, pero tu carácter andará cambiante y podrías lastimar con palabras a quienes más quieres. Controla tus impulsos y no descargues tu mal humor en inocentes.

Vienen días de reflexión: pregúntate qué has hecho, qué necesitas y qué te falta para vivir con paz. Ya no pierdas tiempo en lo que no deja nada bueno. En el entorno familiar se ve una separación, y aunque dolerá, será lo mejor para evitar más desgaste.

Cuida bien con quién te relacionas, porque podrías meterte en problemas por confiar en amistades de doble cara. Una persona cercana hablará mal de ti por envidia; no le des gusto de verte caer, porque tu brillo los opaca y les arde.