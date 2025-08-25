Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este lunes 25 de agosto

Los Ángeles se prepara para un lunes sin apenas nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:21 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:28 h. En total tendremos 13 horas de sol a lo largo de este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana habrá cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 88 grados Fahrenheit (18 y 31 grados Celsius).

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida durando desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

