San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este lunes 25 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este lunes 25 de agosto. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 51%.

La presión atmosférica media será de 1013.9 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:08 h y el atardecer será a las 20:04 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 9%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá pocas nubes con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 95 grados Fahrenheit (24 y 35ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

