Signos del zodiaco chino que atraen abundancia del 25 al 31 de agosto

La última semana de agosto de 2025 llega cargada de energías renovadoras que favorecen a 3 signos del Horóscopo Chino.

Según la astrología oriental, el ciclo energético de estos días abre la puerta a la prosperidad, siempre y cuando se actúe con consciencia y equilibrio.

Del 25 al 31 de agosto de 2025, 3 animales del zodiaco chino —Buey, Conejo y Cabra— tienen la posibilidad de atraer abundancia en diferentes formas: recompensas económicas, oportunidades profesionales y crecimiento personal.

Según comentan desde Your Tango, la clave está en comprender cómo aprovechar la energía de cada día y trabajar en sintonía con el universo.

A continuación, te decimos lo que pueden esperar en esta semana favorable.

1. Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El signo del Buey tiene una semana muy favorable para recibir regalos y reconocimientos.

La energía se potencia a partir del 28 de agosto cuando personas cercanas, especialmente aquellas con la influencia del signo Serpiente, podrían tenderle la mano con apoyo, recomendaciones o colaboraciones.

El mensaje del universo para el Buey es claro: la abundancia que recibe ahora es fruto del karma positivo acumulado.

Ayudas del pasado regresan en forma de recompensas, ya sea a nivel laboral, personal o económico.

Consejos para el Buey

Aceptar las oportunidades de trabajo en equipo, reconoce el apoyo de amigos y familiares, mantén la gratitud y humildad frente a los logros.

La abundancia para el Buey en esta semana es sinónimo de cooperación y reconocimiento, recordándole que nunca camina solo hacia el éxito.

2. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo vivirá un momento decisivo el 26 de agosto. Aunque pueda enfrentar obstáculos o retrasos, estos no son más que protecciones del destino que lo ayudan a evitar riesgos innecesarios.

El secreto de la prosperidad para este signo estará en cultivar la paciencia, escuchar con atención a los demás y observar con cautela dónde surgen las oportunidades.

Lejos de ser una semana de prisas, el Conejo encontrará la abundancia en la sabiduría para decidir con calma y elegir caminos que lo lleven a un futuro seguro.

Consejos para el Conejo

Evita decisiones apresuradas, mantente atento a las señales y conversaciones importantes, y confía en que los retrasos esconden bendiciones.

De este modo, el Conejo descubrirá que la verdadera riqueza está en saber esperar el momento adecuado, generando prosperidad a largo plazo.

3. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

El signo de la Cabra tendrá una semana de cierre y renovación. Su clave para atraer prosperidad está en terminar lo que ha quedado pendiente y soltar aquello que ya no le aporta valor.

El 30 de agosto será un día especial para este signo, marcado por la necesidad de descansar, confiar y agradecer.

Al hacerlo, la Cabra permitirá que la energía fluya con naturalidad y que la abundancia llegue a su vida en forma de paz, gratitud y nuevas oportunidades.

Consejos para la Cabra

Cierra ciclos pendientes, evita la procrastinación, es decir, concluye tareas importantes. Practica la gratitud para abrir espacio a nuevas bendiciones.

La Cabra debe recordar que la abundancia no siempre requiere esfuerzo constante; también se manifiesta cuando uno se abre a recibir con confianza.

Sigue leyendo:

• Horóscopo: qué será de tu semana del 25 al 30 de agosto de 2025

• Signos que tendrán la mejor semana del 25 al 31 de agosto 2025

• Qué signos enfrentan retos económicos al terminar el verano 2025