Snoop Dogg cuestiona la inclusión LGBTQ+ en el cine para niños

El reconocido rapero y figura de la cultura pop Snoop Dogg está generando controversia al declarar que le “da miedo ir al cine” debido a lo que percibe como un exceso de representación LGBTQ+ en las películas dirigidas al público infantil. Las declaraciones fueron realizadas durante una reciente aparición en el podcast It’s Giving.

El artista, de 53 años, relató una experiencia personal que vivió al llevar a su nieto a ver la película ‘Lightyear’ (2022), de Disney-Pixar. Snoop Dogg expresó su sorpresa y malestar al descubrir que uno de los personajes principales, la astronauta Alisha Hawthorne (voz de Uzo Aduba), mantiene una relación con otra mujer, con quien forma una familia y tiene un hijo.

Esto dijo Snoop Dogg

"Lo que ves es lo que ves, y lo están poniendo en todas partes", afirmó el rapero. Narró cómo, a mitad de la película, su nieto le preguntó: "¿Papá Snoop? ¿Cómo pudo tener un bebé con una mujer? ¡Es una mujer!". Snoop Dogg

Snoop Dogg reconoció sentirse incómodo y sin respuestas: “Me dejó perplejo. Me pregunté: ‘¿Qué parte de la película era esta?’… Me jodió. Tengo miedo de ir al cine. Me están tirando en medio de una mierda para la que no tengo respuesta”.

El músico cuestionó la necesidad de incluir este tipo de representaciones en filmes para niños, argumentando que provoca preguntas para las cuales él, como adulto, no está preparado para responder. “Son niños. ¿Tenemos que demostrar eso a esta edad? Se van a hacer preguntas. No tengo la respuesta”, declaró.

Cabe recordar que el personaje de Alisha Hawthorne y su breve beso con su pareja en un montaje generaron una significativa controversia antes del estreno de Lightyear.

La escena, que representa el primer beso entre personas del mismo sexo en una película de Disney-Pixar, estuvo inicialmente a punto de ser eliminada, pero fue restaurada tras una protesta masiva de los empleados de Pixar.

Estas no son las primeras declaraciones del artista, cuyo nombre real es Calvin Cordozar Broadus Jr., que son tachadas de homofóbicas o transfóbicas. En el pasado, se refirió a Caitlyn Jenner como “un proyecto científico” y utilizó un epíteto anti-gay en una publicación de Instagram en 2014.

Sus comentarios más recientes han tenido consecuencias, generando peticiones en Australia para que sea reemplazado como artista principal en la próxima Gran Final de la Liga Australiana de Fútbol.

