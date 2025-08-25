Subaru Solterra 2026 EV: mejor en todo sentido

La Solterra eléctrica que lanza Subaru para 2026 llega como una bienvenida actualización: trae una línea más refinada que la de modelos anteriores, desde su trompa y luces frontales hasta su tablero interno más despejado.

Sin embargo, entre sus más notables novedades se encuentra su cargador NACS, compatible con Tesla (que viene ahora en el lado izquierdo, adelante), su doble cargador inalámbrico de 15W para celulares (que deja que el copiloto recargue su teléfono al mismo tiempo que el conductor), su pantalla central ampliada de 14 pulgadas y sus dos motores eléctricos que le dan hasta 338 caballos de fuerza.

Nos parecieron muy cool sus botones de clima adelante, que te dejan ajustar tu propia temperatura con un mecanismo tipo dial de radio de estilo retro.

Ofrece un rango ampliado de carga, estimado entre 278 y 288 millas y una mayor velocidad de recarga, para obtener hasta un 80% del ´jugo´ en una media hora.

Su precio no ha sido anunciado al momento de publicar esta reseña pero lo esperamos con interés ya que compite en un segmento con modelos de gran acogida como el Ionic 5 de Hyundai.

Su fabricante lo define como su primer auto ‘globalmente’ eléctrico y aunque su look no es el típico de la marca pues resulta de la asociación con Toyota (lo que se ve palpalble en su diseño) también posee lo mejor de las características que lo han hecho un favorito entre los fieles seguidores de Subaru: su tracción estándard en las cuatro ruedas y sus convenientes 8.3 pulgadas desde el piso.

Se destacó en las pruebas ‘on y off road’ en los alrededores de Denver, Colorado, porque nos dejó con la impresión de comportarse bien en la autopista o en la calle y mejor en los caminos sin pavimento que atraen a los amantes de la naturaleza.

Es un auto silencioso y práctico para los quehaceres de los días normales como ir al trabajo o recoger a los chicos, con la divertida aceleraciónde los eléctricos, un estilo interior sobrio y una dirección con mayor rango en las curvas.

Pero lo mejor fue su comportamiento en la pista sin asfalto, en donde solo apretar un poco el acelerador y luego soltarlo en su Modo X nos deja ante un vehiculo que resuelve los desniveles del camino sin que te despeines. Su computador ajusta la velocidad y la fuerza de forma automática con lo que la angustiante experiencia para muchos de verse atrapado un camino cualquiera, se transforma en un mar de relax en el que puedes preocuparte hasta por la música que sale de su poderoso Harman Kardon.

En su versión Touring XT trae rines de 20 pulgadas, asientos ventilados, puertas iluminadas, moonroof panorámico con cubierta eléctrica, puerta de atrás con apertura y cierre electrónico y spoliers duales aerodinámicos, entre otros. Y en colores como el Midnight Tide Mica (un azul profundo que se ensucia fácilmente pero se ve espectacular recién lavado) trae unos guardabarros en negro que le dan una apariencia extra deportiva.