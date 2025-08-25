Trató de sacarse una selfie con un tiburón y el resultado fue nefasto: acabó en el hospital (Video)

Un paseo de pesca por Cayo Costa, en Florida, terminó en tragedia para Shawn Meuse, quien sufrió la mordida de un tiburón limón cuando intentaba tomarse una selfie con el animal. El incidente ocurrió durante la celebración de su cumpleaños y terminó con el hombre hospitalizado y sometido a cirugía.

Meuse y otro pescador habían capturado un tiburón limón de 1,8 metros y, antes de devolverlo al mar, decidió sujetarlo por la boca para conseguir una foto memorable. Pero el plan salió mal. El tiburón reaccionó y mordió su pierna con fuerza.

“No se sabe qué va a hacer un animal salvaje, ¿sabes? Y eso ocurre, estamos en su territorio durante este tiempo”, declaró Meuse al medio Gulf Coast News.

Rescate de emergencia y traslado en helicóptero

La mordida provocó una hemorragia severa, por lo que el Departamento de Bomberos de Boca Grande aplicó un torniquete antes de trasladarlo en helicóptero al Centro Médico Gulf Coast, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Según las autoridades, el hombre permaneció consciente durante todo el procedimiento de rescate y se espera que tenga una recuperación completa.

Meuse reconoció que la experiencia pudo haber sido peor: “Una pequeña diferencia en la mordida habría cambiado drásticamente mi situación”, reflexionó después del incidente.

La pesca de tiburones en Florida está regulada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC), que exige mantener a los tiburones en el agua durante la captura y completar un curso gratuito de 30 minutos para quienes los pescan desde tierra.

Meuse admitió que conocía esta regla, aunque no había hecho el curso obligatorio. Además, aseguró que no fue él quien capturó al animal, sino que solo lo liberaba del anzuelo.

¿Podría haber una sanción para Meuse?

El naturalista Rob Howell analizó el video del ataque y afirmó que el accidente pudo haberse evitado.

“El tiburón tenía dolor y estaba asustado, y no mucha gente les da a estos animales el respeto que merecen. No vi ningún respeto en ese video”, declaró.

Las autoridades estatales investigan si hubo incumplimiento de las normativas sobre pesca de tiburones y manejo de especies protegidas.