Zelenski anuncia reuniones entre Ucrania y EE.UU. para abordar las conversaciones de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes que habrá contactos con el enviado de Washington para Ucrania, Keith Kellogg, y a finales de esta semana tendrá lugar una reunión entre delegaciones de Ucrania y EE. UU. para abordar la situación ante unas posibles conversaciones de paz con Rusia.

El objetivo es “desarrollar los preparativos ante la posibilidad de un futuro encuentro con la parte rusa”, dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

En la comparecencia, el presidente ucraniano recordó los contactos que su Gobierno ha mantenido en los últimos días con sus aliados, después de la cumbre en la que participó en Washington hace una semana con el presidente estadounidense Donald Trump y varios líderes europeos y de la OTAN.

A lo largo de esta semana, habrá “un plan básico sobre las garantías de seguridad” que recibirá Ucrania de sus aliados en el caso de un acuerdo de paz con Rusia, aunque los detalles “todavía necesitan tiempo”, afirmó.

“Después de eso, me gustaría comprender, de la parte estadounidense, si los rusos están listos (para un encuentro) y en qué configuración. Si los rusos están dispuestos para la configuración que se propuso en Estados Unidos y fue apoyada por Ucrania en presencia de los líderes europeos: un encuentro bilateral y después otro trilateral”, indicó, en alusión a una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin.

