Arrestan a salvadoreño por lanzar una botella a camioneta de ICE (Video)

Una acción imprudente le ha costado la libertad a un inmigrante salvadoreño que, según su madre, posee la ciudadanía estadounidense. La razón: le lanzó una botella de vidrio a una camioneta abordada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un reporte de Noticias Telemundo ofreció las imágenes, captadas en video desde un teléfono, y se aprecia el momento exacto en que el joven arroja la botella al vehículo, provocando que los uniformados se bajaran y se lo llevaran arrestado.

Segundos antes, el salvadoreño había preseciado un operativo de detención de los agentes contra un inmigrante, presuntamente indocumentado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que se trata de Héctor Leiva García, de nacionalidad hondureña, “con antecedentes por agresión y por conducir sin licencia válida”.

El hombre fue sacado del vehículo y lo sujetaron contra el suelo para esposarlo. “¿Estás bien?”, gritaban testigos de la escena, mientras uno de los agentes responde: “¡Él está bien!”.

Luego de introducirlo en una camioneta blanca sin identificación, el otro inmigrante lanzó la botella, generando su arresto inmediato. La madre del joven exigió a los agentes que le dijeran a dónde lo llevarían, información que no le fue ofrecida en el momento.

Inmigrante guatemalteco fue detenido por ICE cerca de la escuela de su hija

Un padre de familia, de origen guatemalteco, fue arrestado en Encinitas, California, generando preocupación en la comunidad escolar y entre defensores de los derechos de los migrantes.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la escuela primaria Park Dale Lane, donde asiste su hija.

La situación se sumó a una serie de operativos recientes que han tenido lugar cerca de escuelas en el condado de San Diego, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el impacto emocional que este tipo de arrestos produce en los estudiantes y sus familias.

De acuerdo con información de Newsweek, el incidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana del pasado 20 de agosto, cuando el hombre conducía hacia su trabajo.

En la intersección de Park Dale Lane y Village Parkway, agentes federales lo interceptaron a pocas cuadras de la escuela primaria Park Dale Lane, mientras su esposa e hija se encontraban presentes y presenciaron lo sucedido.

