Arrestan a un hombre por quemar una bandera después de que Trump firmó una orden que lo prohíbe

Horas después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva estableciendo sanciones para quien se atreva a quemar la bandera estadounidense, un individuo fue arrestado en Washington D.C. por incurrir en dicha acción.

Agentes del Servicio Secreto se percataron de que en el parque Lafayette alguien estaba prendiéndole fuego a un objeto en señal de protesta y de inmediato procedieron a detenerlo.

Posteriormente, el sujeto fue entregado a la Policía de Parques de Estados Unidos, pues de entrada violó el Código de Regulaciones Federales 36 CFR 2.13(a)(1), el cual prohíbe hacer fuego en parques públicos, excepto en áreas designadas.

Aunque las autoridades se negaron a identificar al individuo bajo el argumento de que, hasta formalizar los cargos a través del tribunal, se proporcionaría toda la información correspondiente, el sitio web The Bulwark publicó un video donde el detenido se identificó como un veterano con más de 20 años de servicio en el Ejército que decidió prenderle fuego a una bandera en señal de repudio a Donald Trump.

“Quemando esta bandera como protesta contra ese presidente fascista ilegal que se sienta en esa casa”, indicó señalando hacia la Casa Blanca.

Donald Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a sancionar a quienes le prendan fuego a la bandera estadounidense. (Crédito: Evan Vucci / AP)

El presunto veterano manifestó estar ejerciendo su derecho como ciudadano y por ello consideró injustificada su detención.

“Luché por cada uno de sus derechos a expresarse como quieran. Existe el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de quemar la bandera estadounidense”, sostuvo.

Sin embargo, horas antes, el jefe de la nación firmó una orden dirigida a Pamela Jo Bondi, fiscal general, para procesar los casos en que las personas profanen la bandera, lo cual considera una afrenta.

A través del mismo documento se les exige a los funcionarios de la administración cancelar o revocar las visas de extranjeros descubiertos profanando la bandera.

Debido a la política migratoria implementada por la actual administración federal, durante una marcha efectuada semanas atrás en Los Ángeles, California, varios extranjeros carentes de estatus legal fueron captados en varios videos incendiando banderas en rechazo a las deportaciones masivas que continúan llevándose a cabo en todo el país.

Algo similar sucedió también en algunas universidades, pero en protesta a los ataques del ejército israelí en Gaza.

