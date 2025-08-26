Aubrey Plaza comparte cómo vive su duelo tras la muerte de su esposo, Jeff Baena

Luego de un inicio de año marcado por la adversidad, la actriz Aubrey Plaza se enfrenta a una de las etapas más fructíferas a nivel profesional. Y es que de la mano de su nuevo proyecto en la pantalla grande, “Honey, Don’t!”, la estadounidense ha mostrado una nueva faceta en su labor actoral.

De cara al éxito obtenido con este proyecto, la también comediante abrió su corazón en una charla con su amiga y colega, Amy Poehler, para hablar sobre las complejas situaciones que ha experimentado a nivel personal y cómo ha podido sobrellevarlas.

“La gente quiere verte y saber cómo estás; te quieren. Has tenido un año terrible, terrible y trágico… Perdiste a tu marido, has estado lidiando con eso y has estado buscando todas las formas diferentes en las que puedas sentir y encontrar apoyo“, comenzó la presentadora del podcast ‘Good Hang’.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Aubrey Plaza confesó que su proceso de duelo ha estado lleno de altibajos, pero la ayuda profesional y su persistencia la han ayudado a salir adelante: “Siempre hay un océano gigante de horror, ahí mismo, y puedo verlo (…) A veces solo quiero sumergirme en él, estar dentro. A veces solo lo miro, y a veces intento alejarme de él. Pero siempre está ahí”, reflexionó la estrella.

A pesar de este duro golpe en su vida, la histrionisa que ha figurado en producciones como “My Old Ass” y “Operación Fortune: El gran engaño” explicó que actualmente se encuentra agradecida por la etapa de su vida que atraviesa.

“En este preciso instante, me siento feliz de estar contigo. En general, estoy aquí y funcionando. Me siento muy agradecida de poder moverme por el mundo. Creo que estoy bien, pero es como una lucha diaria“, añadió durante su plática con Poehler.

Fue en enero de este 2025 cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento del guionista y director Jeff Baena, a los 47 años en su casa de Los Ángeles. Por su parte, Audrey Plaza y la familia del famoso se pronunció sobre este hecho a través de un comunicado difundido por Variety y PEOPLE.

“Esta es una tragedia inimaginable. Agradecemos profundamente a todos los que nos han brindado apoyo. Por favor, respete nuestra privacidad durante este tiempo“, se dijo en su momento.

