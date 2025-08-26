Desmantelan red de ladrones acusados de robar en 100 casas y negocios

A punta de pistola, el negocio de Clemente Xiloj ha sido visitado tres veces por ladrones que le han exigido a él y a su esposa el dinero en efectivo de las ventas.

El principal perpetrador de los asaltos ya está en las rejas desde hace seis años, lo cual el hombre de origen guatemalteco agradeció al Departamento de Policía de Los Ángeles su intervención.

La alcaldesa Karen Bass, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, y el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunciaron el arresto de una banda de ladrones responsables de casi 100 robos, que no incluye el negocio de Clemente Xiloj.

“Ya me siento seguro”, dijo Clemente como reacción a la noticia. “No me meto con nadie y no quiero que nadie se meta conmigo”.

Los ocho individuos sospechosos de ser parte de la pandilla Rich Rollin Burglary Crew, son acusados de participar en 92 robos en área de Los Ángeles en los últimos tres años.

La mayoría de los sospechosos, cuyas edades oscilan entre los 22 y los 47 años d edad, fueron arrestados el miércoles 20 de agosto cuando se cumplieron órdenes de allanamiento simultáneas en ocho lugares de Los Ángeles: Carson, Hawthorne e Inglewood, según Jim McDonnell, quien descartó que los arrestados hayan sido parte de la reciente ola de robos en la ciudad de Encino y el Valle de San Fernando.

La alcaldesa Karen Bass (d) aplaudió y agradeció el trabajo de las autoridades del orden. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Este operativo demuestra nuestro firme compromiso con la seguridad pública y nuestra estrategia para desmantelar a los grupos que se aprovechan de nuestras comunidades”, dijo McDonnell.

En las múltiples ordenes de allanamiento participaron numerosos detectives de equipos del área oeste de Los Ángeles y la Oficina de Operaciones Oeste, junto con detectives de North Hollywood, West Valley, Olympic, Hollywood, Wilshire y las áreas centrales del LAPD.

“Este esfuerzo coordinado involucró a nuestros equipos de impacto de pandillas, pelotones de la división Metropolitana, con el apoyo de los departamentos de policía de Hawthorne y Inglewood, y la estación Carson del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

El jefe del LAPD informó que algunos de los robos se remontan a 2022, pero la mayoría ocurrió en 2024 y afectó a decenas de familias en toda la ciudad.

La serie de afectados tuvo un fuerte impacto en zonas desde West Los Angeles a Hollywood, Wilshire, North Hollywood, West Valley, el noreste de Devonshire, Foothill y Topanga.

El avance de las investigaciones policiales se produjo en febrero de 2025 cuando tres de los sospechosos involucrados en la red de robos fueron arrestados después de una persecución vehicular.

Los oficiales reconocieron que la camioneta se utilizó en dos robos que ocurrieron el día anterior, el 12 de febrero, era la misma.

Después los arrestos iniciales, los detectives utilizaron la información que obtuvieron para identificar a más sospechosos.

En abril de 2025 se ejecutó una orden de allanamiento en una residencia en Los Ángeles, donde se recuperaron dos rifles, cinco pistolas, una gran cantidad de municiones, chalecos antibalas, cargadores de gran capacidad para rifles y pistolas, cargadores de gran capacidad (incluido un tambor de pistola de 50 balas), chalecos antibalas, joyas, relojes de alta gama, tarjetas de crédito robadas, identificaciones falsas y múltiples placas de matrícula de vehículos.

“Esta operación es una gran victoria para nuestra ciudad, pero también forma parte de una historia más grande. Hace apenas unas semanas, nos enteramos de que los homicidios están en su nivel más bajo en 60 años”, enfatizó la alcaldesa Bass.

Agregó que, a principios de este año, la delincuencia violenta en Los Ángeles seguía disminuyendo.

“Y no son solo cifras. Representan vidas, familias salvadas. Los vecindarios se sienten más seguros”, añadió. “Pero son datos que no refleja cómo se siente la gente… Arrestos como los que se han realizado hoy son un factor clave de la colaboración que hemos forjado entre las agencias regionales del orden público del LAPD”.

Ese sentir de la gente lo expresa José Luis Ramírez, dueño de un negocio de reparación de calzado, “El Tapatío”, ubicado sobre la calle Lorena, en el este de Ángeles.

“Tengo años con mi negocio y nunca me han asaltado”, informó. “Los chicanos que vivían en el área ya se murieron o están en la cárcel; solamente venían y pedían uno o dos dólares para comprarse una cerveza. Ya solamente quedan los borrachitos”, dijo el hombre nacido en Guadalajara, Jalisco.

Otras dos personas no involucradas en los robos fueron arrestadas bajo sospecha de intento de asesinato, afirmó McDonnell.

Luego de señalar que los ladrones cometieron los delitos “no por necesidad, sino por avaricia”. el fiscal de distrito del condado, Nathan Hochman dejó en claro que, si bien los cargos en contra de los ocho acusados no constituyen una prueba en un tribunal, “condenaremos a cada uno más allá de toda duda razonable con pruebas en un tribunal”.

Reconoció que, cuando se produce un robo a un negocio o se trata de un robo residencial, es muy difícil rastrear a los ladrones, aunque aclaró, algunos de ellos tienen historial delictivo de uno o dos delitos graves, y, de ser posible, podrían enfrentarse a sentencias de cadena perpetua, bajo las reglas de la Ley Tres Delitos y Fuera.

Hochman afirmó que la policía y la fiscalía también perseguirán a las casas de empeño o a cualquier otra persona involucrada en convertir bienes robados en dinero para delincuentes.

Matt Epstein, presidente de la Asociación de Inquilinos de Sherman Oaks, (SOHA) donde se dio una serie de robos a domicilios y negocios, reconoció que el LAPD tiene poco personal y presupuesto para hacer el trabajo.

En efecto, hasta diciembre de 2024, el LAPD contaba con 8,802 oficiales del orden, mientras que Nueva York, una ciudad menor que Los Ángeles, cuenta con 40,210 agentes uniformados.

“Nuestros concejales y líderes municipales están gastando más dinero en intentar solucionar el problema de las personas sin hogar que en mantener la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo a La Opinión.

Externó que en SOHA siempre han trabajado “muy de cerca y muy bien” con el LAPD, “que siempre prioriza nuestras preocupaciones y la seguridad”.

Y hasta ahora, ¿se siente seguro o inseguro en su comunidad?

“Hum. No realmente. He estado en esta comunidad toda mi vida. Llevo casi 70 años aquí en Los Ángeles y, ¿sabe?, no, no me siento seguro”.

Delincuentes profesionales

Un total de diez sospechosos que fueron detenidos cuentan con antecedentes penales por delitos violentos y contra la propiedad. Son miembros confirmados de la pandilla Rich Rollin Burglary Crew.

Durante el operativo del 20 de agosto en cinco vecindarios fueron arrestados y encarcelados ocho de ellos. Enfrentan cargos que incluyen robo y posesión de sustancias controladas y posesión de arma de fuego. Sus nombre son:

Devon Collier, 37

Tyrone Tisby, 47

Frank Tisby, 38

Jeremy Shepard, 38

Jermaine Kimbrough, 22

Michael Lewis, 20

Marquell Lewis, 26

Otros individuos que ya se encontraban bajo custodia por cargos no relacionados: Anthony Leslie, de 36 años, y Sean Quinney, de 36 años, quienes enfrentan cargos de intento de asesinato. Y, en respuesta a una orden de cateo activa, Eric Cannon se entregó a la policia el 22 de agosto.

“Estos individuos representan el tipo de reincidentes a los que nos dirigimos mediante nuestras estrategias de supresión del delito”, declaró Jim McDonnell, jefe del LAPD.

“Sus arrestos subrayan nuestro progreso en la reducción de robos y otros crímenes durante las búsquedas”, añadió.