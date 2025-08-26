¿Fan de Marvel? Descubre qué es y cómo activar el modo Iron Man en WhatsApp
Está diseñado para los fanáticos de los cómics de Marvel que disfrutan del personaje interpretado por Robert Downey Jr
El “modo Iron Man” en WhatsApp permite a los usuarios personalizar la aplicación combinando creatividad, inteligencia artificial y sonidos inspirados en el superhéroe de Marvel. Aunque no es una función oficial de WhatsApp, cualquier usuario puede configurarlo por su cuenta para darle un estilo único a sus chats.
Cómo crear fotos con IA en WhatsApp
Para generar imágenes con Meta AI en el modo Iron Man:
- Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
- Pulsar el ícono de Meta AI, un círculo azul en la parte inferior de la pantalla.
- Iniciar un chat con Meta AI y pedirle que cree una imagen basada en Iron Man.
Algunos prompts sugeridos son:
- “Iron Man volando sobre una ciudad futurista iluminada de noche”.
- “Tony Stark probándose un nuevo prototipo de armadura”.
- “El traje de Iron Man con un diseño alternativo en tonos negros y dorados”.
- “Una batalla épica entre Iron Man y un ejército de robots”.
- “Iron Man trabajando en su laboratorio con pantallas holográficas alrededor”.
- “Iron Man en versión estilo cómic clásico de Marvel”.
- “Un retrato hiperrealista de Iron Man con detalles metálicos brillantes”.
- “La vista desde dentro del casco de Iron Man con la interfaz holográfica”.
Cómo cambiar el fondo de los chats en WhatsApp
- Abrir la aplicación y dirigirse a ‘Ajustes’ → ‘Chats’ → ‘Tema predeterminado del chat’.
- Pulsar en ‘Fondo’ y luego en ‘Seleccionar de la galería’.
- Elegir la imagen generada, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de verificación para guardar.
Cómo cambiar el tono de las notificaciones
- Descargar un fragmento de audio con sonido de Iron Man compatible con tu teléfono.
- Abrir WhatsApp y dirigirse a ‘Ajustes’ → ‘Notificaciones’ → ‘Tono de notificación’.
- Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’.
- Elegir el archivo de audio descargado.
Cómo hablar con Iron Man en WhatsApp
- Ir a la sección ‘Hablar con las IA’ en la pestaña de contactos.
- Buscar un chatbot inspirado en Iron Man y comenzar a interactuar.
Estos chatbots no son oficiales y las respuestas pueden variar, por lo que se recomienda usarlos solo con fines recreativos y evitar compartir información personal.
Para quiénes es el modo Iron Man
El modo Iron Man está diseñado para fanáticos de Marvel y usuarios que disfrutan personalizando su WhatsApp. Permite cambiar sonidos, generar imágenes con Meta AI y darle un estilo temático inspirado en Tony Stark y su armadura.