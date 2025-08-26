Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de agosto de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
Si ya tienes pareja, aguas porque esta semana se te arma la discusión por un malentendido. Y mira, si ya traes la duda de la fidelidad o del amor de tu pareja, ¿pa’ qué sigues ahí? No te aferres, mejor dale vuelta a la página y abre espacio pa’ alguien que sí te quiera bonito. No andes perdiendo tu tiempo ni lo hagas perder, que la vida no es eterna.
Ya deja de estar diciendo “mañana empiezo” y ponte las pilas desde hoy, Aries, que lo que queda del mes de agosto viene con un empujón especial pa’ que logres esas metas y sueños que has tenido guardados desde hace rato. Cuida mucho lo que sueltas por la boca porque en menos de lo que canta un gallo, tus palabras se vuelven chisme y terminas saliendo raspado. No te metas en relaciones prohibidas de tres, porque ahí sí ni quien te salve: además de perder tu paz, tu reputación y hasta la de tu familia se van al caño.
Piensa bien hacia dónde vas, que últimamente caes en jueguitos bien tontos que te quitan tu equilibrio. Y ojo: si una simple llamada o mensaje logra cambiarte todo el humor, eso no es amor, mi cielo, eso se llama dependencia emocional, o como diría tu abuelita: falta de quererte tú solito. Si ya tienes pareja, aprende a escuchar, a no querer moldearla como plastilina, porque si sigues de terco solo vas a armar conflictos que ni al caso.
TAURO
Ay, Tauro, pareces adicto a comer tierra y lodo, porque ahí sigues esperando a alguien que ni va a volver ni te va a dar lo que mereces. ¿Hasta cuándo vas a entender que lo que no fue, no será? Manda todo a la fregada de una buena vez y date chance de ser feliz.
Eso sí, nunca pierdas la fe en el amor, aunque a veces te pongas bien incrédulo. El amor existe y llegará justo cuando tenga que llegar, pero primero cierra ciclos, perdónate tus errores, y agradece cada madrazo que la vida te ha dado porque ahí está la clave de tu crecimiento.
Si tienes pareja, cuidado porque una amistad chismosa va a querer meterte piedritas en el zapato en contra de tu ser amado. No te creas todo lo que te dicen, pero si de plano tienes dudas serias, no te quedes ahí estancado: toma una decisión valiente y deja de vivir con conflictos. No olvides que no todos demuestran el amor como tú quisieras; hay quienes lo muestran con detalles chiquitos, otros con silencios, pero eso no quiere decir que no te quieran.
Deja de andar mendigando amor en redes sociales y ponte mejor a cuidar tu relación. Vienen días de reflexión, de posibles viajes y, pa’ tu buena suerte, un dinerito inesperado que caerá como agua en el desierto, justo a tiempo pa’ resolver ese problemilla que se te avecina.
GÉMINIS
Si ya tienes pareja, cuidado porque tu media naranja anda con dudas sobre el amor que le das. No es que no te quiera, es que a veces tu orgullo y tus formas la hacen pensar que no sientes igual. Reflexiona qué cosas buenas y malas estás aportando y si no estás descuidando lo más valioso.
Ten presente, mi geminiano, que lo que logres de aquí en adelante será fruto de tu esfuerzo. Nada cae del cielo, así que échale doble de ganas en tus metas. Cuídate también de dolores musculares e infecciones que podrían aparecer de repente. La vida es corta, no la desperdicies en corajes sin sentido ni en justificarte ante gente que ni lo merece.
Tu orgullo a veces te hace cometer errores bien graves y perder a quien no debías. Define bien tus metas pa’ no perderte en el camino. Y si traes un amor a distancia, ve haciéndote a la idea: el tiempo y la falta de interés de una de las partes va a enfriar las cosas. Con que uno quiera no basta, se necesitan dos.
Tu carácter, que es bien difícil, te mete en broncas con pareja, amistades y hasta familia. Deja la soberbia, aclara lo que tengas que aclarar, porque si no, tu orgullo va a terminar arruinando lo que tanto valoras.
CÁNCER
Ya estuvo bueno de repetir los mismos errores, mi vida. Aprende la lección y no tropieces con la misma piedra. Un familiar podría enfermarse, pero no te me asustes, saldrá adelante poco a poco, solo hace falta paciencia. Y por favor, bájale a la garnacha, a los refrescos y a las harinas porque si no, la gastritis y la colitis te van a traer doblado.
Si estás soltero o soltera, el amor tocará tu puerta antes que termine el año, pero recuerda: si no sales, si no te abres, no llegará nadie, porque el que busca, encuentra. Extrañarás mucho a alguien, pero también vas a entender que fue lo mejor que se fuera de tu vida, porque solo te estaba robando la paz.
Un evento social se acerca, lo vas a disfrutar, pero cuida lo que cuentas. Una indiscreción tuya puede lastimar a alguien muy importante y meterte en chismes que ni te corresponden. No permitas que comentarios malintencionados te arruinen el día.
Deja de rebajarte pa’ complacer a quien ni lo merece. No dependas de nadie y aprende a estar en soledad, que cuando descubras que la felicidad depende de ti y no de alguien más, te vas a sentir invencible. Este es el momento de levantarte de cada caída y de prometerte que tus sueños no vuelven a desvanecerse.
LEO
Mira, mi vida, aléjate de lo prohibido porque el karma no perdona, si andas de metiche en donde no debes, tarde o temprano te va a tronar en la cara. Si ya tienes pareja, aguas porque ha sentido que andas distante, como que el trabajo, la rutina o el orgullo los está separando, hablen claro, pongan las cartas sobre la mesa antes de que se les complique más la cosa.
Si estás soltero, no te quejes, porque oportunidades no te faltan, pero tú mismo las dejas ir. No quieras darlo todo sin esperar nada, porque luego terminas con la sensación de que te vieron la cara. No te mortifiques, fiestas y reuniones vas a tener de sobra pa’ conocer gente.
En el trabajo, la envidia anda desatada y ya están ladrando a tus espaldas, no te claves, mientras más éxito tengas, más se hablará de ti, tu dedícate a lo tuyo y deja que ladren, que si ladran es porque vas avanzando. Si tienes relación, piensa en dar un pasito más firme, pero también bájale a lo seco y frío, porque eso le resta confianza a tu pareja.
Y ya, Leo, deja de vivir de rodillas, quita de tu vida a los que solo te buscan cuando les conviene o por puro interés, si no te valoran, mándalos derechito a la tostada, porque tú no naciste pa’ ser tapete de nadie.
VIRGO
Ay, Virgo, ahora sí se te aparece un nuevo amor y lo hace a través de una amistad. Ponte guapo o guapa porque puede ser alguien que llegue pa’ quedarse. También te va a dar la loquera de cambiar tu imagen, y no es mala idea: recuerda que el amor propio empieza por uno mismo.
Días tranquilos vienen, pero tu cabeza va a estar llena de pensamientos negativos, no te ahogues en vasos de agua, céntrate en tus metas y no permitas que nadie te baje el ánimo. Tu problema es que quieres que todos actúen como tú lo harías, y eso nunca va a pasar; el mundo está lleno de gente tóxica y malagradecida, así que deja de hacerte ilusiones con quien no lo merece.
Si tienes pareja, suéltale un poco la cuerda, porque a veces la tratas como si estuviera en una cárcel, aguas con una amistad de mala leche que trae ganas de fregar y que buscará meterte en broncas y ojo: podrías vivir un amor de una noche en los próximos días, así que cuídate bien porque hasta embarazo podría salir de ahí. El consejo es simple: relájate, disfruta lo que tienes y no te claves con lo que no puedes controlar.
LIBRA
La vida te pondrá una prueba fuerte, Libra, y esa prueba viene a madurarte de golpe. No pierdas tu tiempo en personas que no valen ni el saludo, y aprende a valorar lo que tienes antes de que la vida te lo quite de un jalón.
No empieces una relación sin saber qué quieres, porque luego terminas pidiendo disculpas por las mismas tonterías de siempre y ya no caigas en esas depresiones absurdas que solo te hunden más, aprende a vivir sin depender de nadie, que cuando lo logres te darás cuenta de que la verdadera felicidad está en ti.
Cuida cómo actúas frente a la gente importante porque una palabra mal dicha puede herir a quienes de verdad te quieren. Dolores musculares y hasta una caída podrían aparecer estos días, así que ten cuidado con los descuidos.
Tu carácter fuerte es tu marca, pero también tu cruz: si no lo controlas, terminarás peleado con medio mundo, tómalo con calma, que ni la vida ni el universo conspiran contra ti, solo eres tú con tus enojos y arranques.
ESCORPIÓN
Ya, mi escorpión venenoso, mándalos a la fregada a todos esos que solo están a medias en tu vida, el que te quiere que lo demuestre con hechos, no con palabritas que se las lleva el viento, ponte exigente y no sigas perdiendo el tiempo en quienes solo aparecen cuando necesitan algo.
Hay muchas envidias a tu alrededor, sobre todo en el trabajo o la escuela, por eso no andes contando todo lo que planeas, porque más de una cosa no se te da por la mala energía que te mandan. Y lo peor es que convives con tus enemigos en la misma mesa sin darte cuenta.
No descuides a tu familia, porque aunque a veces no lo creas, son los únicos que al final estarán contigo cuando los demás desaparezcan. Puede que traigas la necesidad de tener a alguien que comparta tus logros, pero ojo: una amistad que siempre estuvo ahí la has descuidado tanto que el lazo se está debilitando.
En estos días conocerás a alguien que podría traerte problemas bien gruesos si no pones atención. Aprende a escoger mejor a tu gente y recuerda: más vale solo que mal acompañado.
SAGITARIO
Tu buen humor y ese carácter simpaticón que cargas podrían ser tus mejores armas pa’ conquistar al ser amado, pero ojo, mi cielo: no quieras que las cosas se den a la de ya, porque todo tiene su proceso y su tiempo. Si ya tienes pareja, aguas, porque podrían aparecer celos por mensajes que tú descubras en su teléfono o que a ti te encuentren. La desconfianza podría ponerse dura y armar un pleitazo que te deje frío.
Un familiar se enfermará, pero nada que no se pueda resolver con disciplina y siguiendo las indicaciones médicas. Eso sí, no sean tercos. Una amistad vendrá a buscarte pa’ contarte un chisme que va a estar tan fuerte que hasta la mandíbula se te va a desencajar, pero no te vayas de hocico creyendo todo, porque mucha de esa información es puro invento.
Confirmarás algo que siempre sospechaste de alguien cercano; eso te dolerá, pero también te abrirá los ojos para dejar de poner en altares a quien no lo merece. Vienen reencuentros con exparejas y ahí vas a ver con tus propios ojos cómo el karma cobró factura.
Días de reflexión sobre tu vida sentimental se avecinan. Si no eres feliz, no sigas cargando cadenas. Recuerda que la vida es pa’ vivirla, no pa’ aguantar relaciones a medias ni historias recicladas. El que no suma, resta, y el que resta… ¡a volar!
CAPRICORNIO
Capricornio, vas a sentir la nostalgia bien fuerte y extrañarás a una persona que ya no está en este mundo. Ponle una veladora blanca y háblale con el corazón, porque aunque no lo creas, la energía de los que se han ido sigue rondando y escuchando.
Vendrán dolores de cabeza, cansancio y estrés por el trabajo o por una decisión complicada que tendrás que tomar. No será fácil, pero recuerda: tú naciste pa’ aguantar y salir adelante. Pon en orden tu casa, tus cosas y sobre todo tus sentimientos, que traes un revoltijo que ni tú entiendes.
No dejes que los comentarios negativos de la gente frustrada te bajen el ánimo. A la chingada los bufones que critican sin tener nada propio. Tú dedícate a crecer. En el amor, sé honesto contigo: las traiciones del pasado te dejaron frío, pero no puedes vivir siempre desconfiando. Aprende a creer de nuevo, pero en hechos, no en promesas vacías.
También tendrás que aprender a filtrar a tu gente: ya estuvo bueno de quienes solo llegan cuando necesitan un favor. No eres banco ni psicólogo de nadie. Mándalos lejos, porque si no, te van a seguir absorbiendo la energía.
Estarás pensativo estos días, dándole vueltas a decisiones importantes. Escucha tu intuición, porque esa vocecita rara vez se equivoca.
ACUARIO
Cuidado, mi acuario, porque te van a llegar comentarios venenosos y chismes con la única intención de hacerte pasar un mal rato. No caigas en provocaciones ni en venganzas. El karma es justo, y tarde o temprano pondrá a cada quien en su lugar. Créeme: tú vas a ver con tus propios ojos cómo la vida les cobra a quienes te hicieron daño, y lo vas a disfrutar desde la tranquilidad de tu casa.
La suerte se te acomoda en juegos de azar, sobre todo con números que terminan en 34, 56 y 89, así que no desaproveches. Pero ojo: cuida tu entorno y no permitas que la gente tóxica lo contamine, porque de nada sirve ganar si luego andas rodeado de víboras.
En el amor, date la oportunidad de volver a creer si en el pasado te lastimaron. Y recuerda: entre más persigas, controles o acoses al ser amado, más pronto se cansará. Dale su espacio y deja que la relación respire, porque si no, la sofocas.
En la economía vienen días de estabilidad y hasta de recuperar lo que dabas por perdido. Habrá proyectos nuevos y gente que te querrá apoyar, pero también habrá quienes intenten ponerte piedras en el camino. No te descuides, avanza con seguridad y no sueltes tus metas.
PISCIS
Ay, criatura del señor, ya estuvo bueno de siempre decir que sí a todo y a todos. Aprende a poner límites y a soltar un buen “no” cuando sea necesario, porque si no, terminas frustrado y cargando con responsabilidades que ni son tuyas. Vive como si tus días estuvieran contados: no te quedes con las ganas de nada y atrévete a buscar tu felicidad, que depende solo de ti.
Cuidado con cambios laborales de último minuto, porque podrían no salir como los habías planeado. Mantén los ojos abiertos a oportunidades de viaje, porque además de darte un respiro, podrías conocer a alguien especial si estás soltero o soltera.
Es momento de levantarte del suelo, sacudirte el polvo y empezar de nuevo. Tu vida comienza aquí y ahora, no ayer ni mañana. No permitas que gente de tu pasado regrese solo a robarte lo que es tuyo: tu paz y tu energía. Suelta, porque lo que no quiere quedarse, ni con cadenas lo retienes.
Este es tu ciclo de sanación. Cierra etapas, deja atrás sentimientos encontrados y esas depresiones tontas que solo te restaban fuerza. Aprende a quererte tanto que no necesites de nadie más para estar bien. Recuerda: la felicidad está dentro de ti, no en otra persona.
Cuida tu mente, tu cuerpo y tu alma, porque lo que no atiendas hoy puede convertirse en problemas mañana. Invierte en ti, que eres tu mejor proyecto.