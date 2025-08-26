Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este martes 26 de agosto

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos despejados y ausencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:22 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:27 h. En total tendremos 13 horas de luz solar a lo largo de este martes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 88 grados Fahrenheit (19 y 31 grados Celsius).

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

