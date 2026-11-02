Volkswagen admite que sus eléctricos todavía son menos rentables que los de gasolina

Vender más autos eléctricos no necesariamente significa ganar más dinero. Volkswagen está comprobando esa realidad mientras intenta consolidar su nueva generación de modelos, con una demanda que empieza a responder, pero unos márgenes comerciales que todavía no convencen.

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Arno Antlitz, director financiero del grupo alemán, reconoció que la electrificación está añadiendo presión a los resultados.

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La compañía cerró el tercer trimestre de 2026 con pérdidas operativas de 5,860 millones de euros ($6,556 millones dólares), aunque buena parte de ese resultado estuvo condicionado por ajustes contables extraordinarios.

El Volkswagen ID. Cross. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Los eléctricos conquistan pedidos, pero dejan menos ganancias

La demanda en Europa muestra señales positivas. Los pedidos de eléctricos aumentaron un 39% durante los primeros nueve meses del año y ya representan alrededor del 40% de la cartera comercial del grupo, que suma 1,1 millones de vehículos.

Antlitz fue bastante directo al explicar la situación. “El éxito comercial de nuestros vehículos eléctricos ejerce una presión adicional sobre nuestros resultados, porque actualmente ganamos menos con ellos que con los vehículos de combustión”.

El reconocimiento deja claro que Volkswagen todavía tiene trabajo por delante para conseguir que sus eléctricos sean tan rentables como sus modelos de gasolina.

El Volkswagen ID.4. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Las pérdidas no dependen únicamente de la electrificación

Los números trimestrales también estuvieron afectados por importantes ajustes. Volkswagen contabilizó unos 7,800 millones de euros ($8.722 millones dólares) en partidas extraordinarias, entre ellas 6,400 millones ($7.156 millones dólares) vinculados al deterioro de Porsche y cerca de 1,000 millones relacionados con activos en China.

Por eso, las pérdidas operativas no reflejan exclusivamente el negocio de vender autos eléctricos. Sin esos efectos, el resultado operativo de los primeros nueve meses alcanzó 8,800 millones de euros ($9,840 millones dólares), aunque con una rentabilidad sobre ventas del 3,8%, todavía insuficiente para las necesidades del fabricante.

El Volkswagen XL1. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

España tendrá un papel importante en la recuperación

La nueva generación de eléctricos urbanos representa una parte importante de la apuesta. Volkswagen acumula unos 150,000 pedidos entre el CUPRA Raval, Volkswagen ID. Polo, Škoda Epiq y Volkswagen ID. Cross.

Martorell producirá los dos primeros, mientras que Volkswagen Navarra se encargará de los otros modelos. Todos comparten una arquitectura diseñada para abaratar costes y facilitar la llegada de eléctricos más accesibles.

El grupo pretende mejorar sus márgenes con un programa de ahorro de unos 31,000 millones de euros ($34,664 millones dólares), simplificación industrial y nuevas soluciones tecnológicas.

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