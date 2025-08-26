Mensajes del CJNG acusan a gobernadora de Baja California de proteger al Cártel de Sinaloa

Dos narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparecieron en distintos puntos de Ensenada, Baja California. En ellas, el grupo criminal acusó directamente a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de permitir la operación de Arturo Alejandro Hernández Medina, alias “El Tury”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa y vinculado al grupo de Los Aquiles.

Los mensajes, que incluyen amenazas explícitas, aseguran que “El Tury” ha extorsionado impunemente al sector pesquero del municipio con el consentimiento de las autoridades estatales. “Desde que llegaste al poder has permitido que ‘El Tury’ extorsione a sus anchas a todo el sector pesquero de este municipio”, señala uno de los mensajes.

La primera manta fue localizada colgada en un letrero de bienvenida a la ciudad. Minutos después, policías municipales encontraron un segundo mensaje sobre la carretera Transpeninsular, cerca del edificio del Gobierno del Estado.

Las mantas no sólo señalaron a la mandataria estatal, también lanzaron advertencias al vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo, pidiendo su intervención directa: “Si la gobernadora influencer no toma cartas en el asunto, pues hágalo usted o seguirá corriendo sangre”, se lee en el texto firmado por “646 CJNG”.

¿Quién es “El Tury”?

Según reportes del semanario ZETA Tijuana, Arturo Alejandro Hernández Medina es un presunto operador de rango medio del Cártel de Sinaloa en Baja California. Desde 2023 ha sido señalado por coordinar el cobro de extorsiones a comerciantes del puerto, especialmente en el sector pesquero y restaurantero de Ensenada.

Fuentes locales aseguran que “El Tury” impone precios, controla la distribución de productos del mar e incluso obliga a comerciantes a comprar con proveedores determinados bajo amenaza de violencia. Además, estaría vinculado con redes de trata de personas, operando puntos de embarque y desembarque en zonas como Los Arbolitos, según investigaciones en curso.

Cierres de negocios y miedo

La creciente presión del crimen organizado provocó que empresarios como Moisés Muñiz, dueño del restaurante Mariscos El Compa Moy, cerraran sus negocios. A través de redes sociales, Muñiz informó que abandonaría su local por razones de seguridad.

“Fui amenazado en diferentes fechas, en diferentes circunstancias, pero ya llegó el límite”, escribió. Su mensaje se hizo viral y expuso el miedo que enfrentan pequeños comerciantes en Ensenada, quienes aseguran que ya no hay a quién recurrir.

El cierre de El Compa Moy ocurrió pocos días después de un atentado contra una pescadería local. donde una persona murió y otras tres resultaron heridas. Hasta ahora, no se ha detenido a los responsables.

Tras el caso de Muñiz, la Fiscalía General del Estado aseguró haber tenido contacto con él, aunque todavía no presenta una denuncia formal. La fiscal María Elena Andrade ofreció protección e instó al comerciante a declarar para continuar con la investigación.

