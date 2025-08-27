4 alimentos con más azúcar de lo que imaginas





El azúcar añadido puede esconderse donde menos te lo esperas

Una cucharada de kétchup puede contener 4 gramos de azúcares añadidos.

By Stephanie Clarke

Aunque hayas intentado reducir el consumo de azúcar, es posible que estés consumiendo más de lo que crees. La Asociación Americana del Corazón indica que un límite diario saludable de azúcares añadidos (los que se introducen durante el procesamiento de los alimentos, no los que se encuentran naturalmente en las frutas o los lácteos) es de 6 cucharaditas (25 gramos) para las mujeres y 9 cucharaditas (36 gramos) para los hombres.

Pero el adulto medio consume unas 17 cucharaditas al día. Las dietas ricas en azúcares añadidos se han relacionado con un mayor riesgo de aumento de peso y obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y más.

No es necesario comer muchos dulces para exceder la ingesta diaria recomendada de azúcar. “Mucha gente se sorprendería del gran número de alimentos que contienen azúcares añadidos y sus cantidades”, dice Amy Keating, RD, dietista registrada y nutricionista de Consumer Reports. Aquí tienes cuatro fuentes ocultas de azúcares añadidos y consejos para hacerlas más saludables.

Sorbete

La fruta puede ser el primer ingrediente en la etiqueta, y el sorbete puede tener menos grasas saturadas que el helado, pero normalmente contiene mucha más azúcar. Por ejemplo, una porción de ⅔ de taza de sorbete de frambuesa Talenti tiene 30 gramos de azúcares añadidos, mientras que una cantidad similar de sorbete de limón y coco Häagen-Dazs contiene 41 gramos.

Hazlo más saludable. Para preparar un sorbete casero, congela trozos de fruta entera y luego licúalos con un poco de leche láctea o vegetal. Congela la mezcla en un recipiente antes de servirla. Si esta preparación te parece demasiado complicada, opta por una pequeña porción de helado que pueda tener menos azúcares añadidos. Por ejemplo, el helado de fresa natural Breyers tiene 14 gramos en ⅔ de taza. Además, la grasa y la proteína del helado ayudan a ralentizar la liberación de azúcar en el torrente sanguíneo, reduciendo los efectos negativos.

Bebidas de cafetería

Aunque parezcan un capricho lujoso, las bebidas con café pueden tener más azúcar que los refrescos. Por ejemplo, un café helado Triple Mocha pequeño en Dunkin’ tiene 85 gramos de azúcares añadidos. Incluso los lattes pueden ofrecer una dosis sorprendente de azúcar. Un Latte de Vainilla Grande de Starbucks (473 ml) tiene 35 gramos de azúcar. Starbucks no indica la cantidad de azúcares añadidos, pero estimamos que unos 20 gramos provienen de las cuatro dosis de jarabe de vainilla. (Cada dosis añade aproximadamente 5 gramos de azúcar). El resto proviene de la leche.

Hazlo más saludable. Personaliza tu pedido. Pide menos dosis de jarabe, por ejemplo. (Starbucks usa de tres a cuatro dosis para la mayoría de las bebidas Grande). O pruébalos sin jarabe. Además, evita la crema batida y el rocío, que aportan azúcar sin mucho sabor.

Condimentos

El kétchup, la salsa barbacoa y otros condimentos pueden contener mucha azúcar en una porción pequeña. Una cucharada de kétchup puede tener 4 gramos de azúcares añadidos, mientras que algunas salsas barbacoa, como la Sweet Baby Ray’s Original, tienen 8 gramos.

Hazlo más saludable. Busca productos con un máximo de 3 gramos de azúcares añadidos por cucharada y sin edulcorantes artificiales ni otros sustitutos del azúcar, como la salsa Bone Suckin’ Sauce Sweet Southern. Primal Kitchen y True Made ofrecen kétchups y salsas barbacoa sin azúcar. Ten en cuenta que los productos etiquetados como “sin azúcar añadido” o “sin azúcar” suelen contener sustitutos del azúcar.

Yogur de vainilla

Está presente en todo, desde parfaits hasta batidos, pero no es solo yogur natural con un toque de vainilla. Suele contener una buena dosis de azúcares añadidos. Por ejemplo, el yogur de vainilla bajo en grasa Dannon contiene 14 gramos en ¾ de taza.

Hazlo más saludable. Añade tu propio edulcorante y unas gotas de extracto de vainilla al yogur natural. Una cucharadita de miel, jarabe de arce o azúcar moreno contiene de 4 a 5 gramos de azúcar. O elige yogur con 6 gramos o menos por porción, como el de vainilla de Siggi. (Para más información sobre cómo elegir un yogur más saludable, consulta “Yogures saludables que también saben deliciosos”).

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de septiembre de 2025 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.