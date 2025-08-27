Así puedes grabar tus llamadas en iOS y Android: paso a paso 

Grabar una llamada puede resultar muy útil para conservar detalles de conversaciones importantes o repasar información después de una reunión. Tanto en iOS como en Android existen formas oficiales de hacerlo, aunque las condiciones cambian según el modelo y la región.

Cómo grabar llamadas en iOS

Con la llegada de iOS 18.1, Apple incorporó de manera oficial la grabación de llamadas, tanto en teléfono tradicional como en FaceTime. El sistema incluso genera una transcripción automática que se guarda en la aplicación Notas. Para utilizarlo:

Pasos para grabar llamadas en iPhone (iOS 18.1 o superior):

Inicia una llamada de teléfono o FaceTime.

Pulsa el botón Grabar en la interfaz de la llamada.

en la interfaz de la llamada. Una notificación avisará a la otra persona que la conversación está siendo grabada.

Al finalizar, el archivo de audio y la transcripción se guardan en la app Notas .

. Accede a la grabación desde Notas para escucharla, leerla o compartirla.

Las llamadas provenientes de números desconocidos pueden ser bloqueadas automáticamente y de forma nativa tanto en Android como en iOS Crédito: Shutterstock

Cómo grabar llamadas en Android

En Android, la función depende de la aplicación de teléfono y del fabricante del dispositivo. Google Phone y Samsung Galaxy son dos de los entornos donde está disponible.

Pasos para grabar llamadas con la app Google Phone (Android 9+):

Abre la app Teléfono de Google y realiza o recibe una llamada.

y realiza o recibe una llamada. Si la opción está habilitada en tu país, pulsa el botón Grabar en la pantalla de llamada.

en la pantalla de llamada. Una alerta sonora notificará que la llamada está siendo registrada.

Al terminar, la grabación quedará almacenada en el historial de llamadas de la app.

Pasos para grabar llamadas en Samsung Galaxy:

Abre la aplicación de teléfono y entra en Ajustes .

. Selecciona Grabar llamadas y activa la opción manual o automática.

y activa la opción manual o automática. Durante una llamada, toca Grabar en la interfaz.

en la interfaz. Encuentra los audios en el apartado Recorded calls dentro de ajustes.

Alternativas y advertencias legales

Si tu dispositivo no tiene disponible la función, puedes recurrir a apps como Google Voice o a grabadores externos. Sin embargo, expertos de WIRED recuerdan que en muchos países es necesario el consentimiento de todos los participantes para registrar una llamada, de lo contrario se puede incurrir en responsabilidades legales.

La recomendación es siempre notificar a la otra persona antes de grabar, y aprovechar las funciones oficiales de Apple, Google o Samsung, que ya incluyen alertas de aviso y cumplen con las regulaciones de privacidad.

