China activa el detector de “partículas fantasma” más poderoso del mundo

China puso en marcha el Observatorio Subterráneo de Neutrinos de Jiangmen (Juno), una instalación científica situada en la provincia meridional de Cantón destinada a investigar estas escurridizas partículas subatómicas conocidas como neutrinos.

El centro, ubicado a 700 metros de profundidad bajo una capa de granito en Kaiping, ciudad de Jiangmen, alberga en su núcleo una esfera acrílica de 35 metros de diámetro con 20,000 toneladas de líquido centelleador. Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trata del detector de neutrinos más grande del mundo.

Miles de sensores ópticos detectan los destellos de luz que se producen cuando un neutrino interactúa con la sustancia, lo que permitirá recopilar datos sobre su masa y comportamiento.

El proyecto, propuesto en 2008 por la Academia China de Ciencias, ha contado con la participación de más de 700 investigadores de 74 instituciones de 17 países, entre ellos Francia, Alemania e Italia.

“Es el resultado de una amplia cooperación internacional”, destacó el físico Gioacchino Ranucci, de la Universidad de Milán, viceportavoz de Juno, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio hongkonés.

🌌 Big news in particle physics: JUNO is live!

The Jiangmen Underground Neutrino Observatory has begun collecting data with its 20,000-ton liquid detector 700m underground in China.

JUNO will:

☀️ Detect solar, reactor, Earth & supernova neutrinos

🧩 Pin down neutrino mass… pic.twitter.com/rYJhLnKHC2 — Chinese Academy of Sciences (@CAS__Science) August 26, 2025

Los neutrinos: claves del origen del universo

Los neutrinos, sin carga eléctrica y con una masa diminuta, atraviesan la materia casi sin dejar rastro y viajan a velocidades cercanas a la de la luz.

Comprender su naturaleza podría aportar claves sobre el origen y la evolución del universo. Uno de los principales objetivos de Juno será aclarar la llamada jerarquía de masas de los tres tipos conocidos de neutrinos, un dato fundamental para la física de partículas y la cosmología.

El portavoz del observatorio, Wang Yifang, subrayó que Juno abre “una nueva ventana para responder a preguntas básicas sobre la materia y el universo”.

Además de los neutrinos procedentes de reactores nucleares cercanos, el detector aspira a captar señales de supernovas y del Sol, e incluso podría servir en el futuro para investigar si estas partículas son su propia antipartícula, una hipótesis conocida como neutrinos de tipo Majorana.

Construcción compleja y futuro de la investigación

La construcción subterránea comenzó en 2015 y finalizó en 2024 tras un complejo proceso de instalación y llenado del detector.

Según su ingeniera jefe, Ma Xiaoyan, el trabajo exigió “años de planificación y pruebas” para cumplir estrictos estándares de pureza y estabilidad.

Juno es el primero de una nueva generación de grandes experimentos sobre neutrinos en entrar en funcionamiento.

Iniciativas similares en Estados Unidos (Deep Underground Neutrino Experiment) y Japón (Hyper-Kamiokande) están previstas para finales de esta década.

Sigue leyendo:

• EE.UU. prueba con éxito el dron hipersónico Talon-A2: podría dar la vuelta al mundo en 7 horas

• “Mata a un ruso y gana puntos”: el polémico nuevo sistema del ejército de Ucrania para la guerra con Moscú

• Shahed MS001: el dron con inteligencia artificial que selecciona sus objetivos sin ayuda humana