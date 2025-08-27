Ciberataque paraliza oficinas estatales de Nevada y obliga al cierre por dos días

Las oficinas gubernamentales de Nevada permanecieron cerradas durante dos días esta semana tras un ciberataque que interrumpió el funcionamiento de varios sistemas estatales. La oficina del gobernador Joe Lombardo confirmó el incidente el martes, señalando que algunos sitios web oficiales y líneas telefónicas quedaron fuera de servicio, incluido el portal de la propia oficina del gobernador.

Los empleados estatales fueron enviados a licencia administrativa el lunes mientras se trabajaba en la restauración de los sistemas. El martes, muchos pudieron regresar a sus puestos, aunque la reincorporación será progresiva conforme se reconecten las plataformas informáticas.

El ataque fue identificado el domingo, y desde entonces las autoridades de Nevada investigan el origen y alcance de la intrusión. La Oficina de Tecnología del Gobernador informó que, por razones de seguridad, no puede revelar detalles técnicos sobre la naturaleza del ciberataque hasta que se avance en las pesquisas.

Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que información personal o confidencial haya sido comprometida, según las autoridades. Los servicios de emergencia permanecieron activos durante la contingencia.

Impacto en la atención al público

Las agencias estatales informaron que anunciarán en los próximos días la reapertura de mostradores y servicios presenciales. Mientras tanto, los ciudadanos han tenido que enfrentar retrasos en trámites y gestiones que dependen de los sistemas digitales.

El cierre temporal evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica estatal, en un contexto en el que las administraciones públicas en EE. UU. se han convertido en blanco recurrente de ciberataques.

Este no es un caso aislado. En 2020, el condado de Tillamook, en Oregón, sufrió un ataque similar que inutilizó su sitio web y sus sistemas internos. Y en 2018, un ataque de ransomware paralizó el sistema automatizado del 911 en Baltimore durante 17 horas, generando serias complicaciones para los servicios de emergencia.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?