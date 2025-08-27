Clima de hoy en Houston para este miércoles 27 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 27 de agosto se basará en nubes y claros en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 55 y 20 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:56 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:50 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Eso sí, también es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, especialmente durante la época de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

