Condenan a hombre de Wisconsin que fingió su muerte para abandonar a su familia y huir con otra mujer

Un hombre de Wisconsin que fingió su propia muerte y huyó a Europa del Este ha sido condenado a 89 días de cárcel, equivalentes a los días que estuvo desaparecido, según informes de varios medios.

Ryan Borgwardt, de 45 años, compareció ante el tribunal, donde se declaró inocente bajo un nuevo acuerdo. Tuvo que pagar $30,000 dólares en concepto de indemnización a las fuerzas del orden tras engañar a la policía, tras haberse declarado inicialmente inocente del delito menor, informaron ABC News, Fox 6 Milwaukee y WDIV.

Borgwardt desapareció el 11 de agosto de 2024 tras un paseo en kayak por el lago Green, en Wisconsin. Mientras las autoridades lo buscaban, su esposa e hijos lamentaron su pérdida.

El 8 de noviembre, el sheriff del condado de Green Lake, Mark Podoll, anunció en una rueda de prensa que Borgwardt estaba vivo y se creía que se encontraba en Europa del Este. Dijo que tomó fotos de su pasaporte, cambió su correo electrónico, transfirió dinero a un banco extranjero y se había comunicado con una mujer de Uzbekistán.

La policía suspendió la búsqueda de Borgwardt a principios de octubre del año pasado tras enterarse de que las autoridades canadienses habían revisado su pasaporte el 13 de agosto. Borgwardt no fue extraditado a Estados Unidos, pero notificó a la policía y regresó por sus propios medios, según Podoll. Ingresó en la cárcel del condado de Green Lake el 10 de diciembre, según el sistema de notificaciones en línea VINE de Wisconsin.

Antes de su sentencia en el tribunal el martes, Borgwardt declaró: “Lamento profundamente lo que hice esa noche y todo el dolor que causé a mi familia y amigos”, según ABC News.

La fiscalía había solicitado en el tribunal que Borgwardt que recibiera 45 días de cárcel, pero el juez duplicó la condena para reflejar el número de días que estuvo desaparecido.

El tribunal escuchó que Borgwardt “investigó y estudió cómo desaparecer con éxito”, y creía que la gran profundidad del Lago Verde impediría que apareciera un cuerpo. Luego se dirigió a Georgia para comenzar una nueva vida con una mujer que conoció por internet, según informaron los fiscales, según ABC News.

Como informó previamente People, las autoridades afirmaron que Borgwardt comenzó a planear su desaparición en enero, cuando contrató una póliza de seguro de $375.000 dólares, posiblemente para cuidar de su familia en su ausencia.

Borgwardt contó a la oficina del sheriff cómo llevó a cabo su plan de desaparición. Tras guardar una bicicleta eléctrica cerca del albergue, remó con su kayak y un bote inflable para niños en el lago y volcó el kayak para simular un accidente.

Remó con el bote inflable hasta la orilla y condujo su bicicleta eléctrica toda la noche hasta Madison, Wisconsin. Allí, tomó un autobús a Detroit y luego a la frontera con Canadá. Continuó en el autobús hasta “un aeropuerto y luego abordó un avión”, dijo Podoll.

