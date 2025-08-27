Muere un joven oficial de Kansas tras ser embestido intencionalmente durante una persecución

La madrugada del martes, un operativo policial en Kansas City, Kansas, terminó en tragedia con la muerte de Hunter Simoncic, un oficial de policía de apenas 26 años que cumplía funciones en una persecución.

De acuerdo con la Policía y la Oficina de Investigaciones de Kansas (KBI), Simoncic intentaba desplegar palos de parada para desinflar los neumáticos del vehículo del sospechoso cuando este desvió su camioneta directamente contra él y lo embistió de manera intencional.

El oficial fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarado muerto.

El sospechoso y la persecución

El responsable fue identificado como Dennis Mitchell III, de 31 años, quien fue arrestado tras estrellar el vehículo que conducía.

Según la KBI, todo comenzó poco después de las 00:30 horas, cuando agentes acudieron a investigar un reporte de disparos. Allí encontraron a Mitchell inconsciente en una camioneta. Al despertar, huyó de la escena, abandonó ese vehículo y tomó otro camión que había escondido en un área boscosa.

La persecución se prolongó hasta que Mitchell arremetió contra el oficial Simoncic, ignorando las señales de alto. Posteriormente, estrelló el camión y fue detenido.

Cargos y antecedentes

Mitchell enfrenta un amplio abanico de cargos, entre ellos, asesinato en primer grado, homicidio vehicular, fuga para evadir a la policía, robo, posesión ilegal de arma de fuego, e incomparecencia agravada.

Además, se descubrió que los dos camiones que utilizó en la huida habían sido reportados como robados. El jefe de policía, Karl Oakman, aseguró que Mitchell tiene varias órdenes de arresto pendientes.

“Este fue un homicidio intencional contra un agente de policía, no un accidente de tráfico”, subrayó Oakman.

Hunter Simoncic era originario de Galesburg, Kansas, y se graduó en 2023 de la Academia de Policía del Departamento de Kansas City, Kansas. Le sobreviven su madre, su padre y su hermano.

El alcalde de Kansas City, Tyrone Garner, lamentó el crimen y destacó el compromiso del joven agente, quien también se ofrecía como voluntario para leer y orientar a estudiantes en escuelas locales.

“¿Qué palabras se le pueden decir a una familia en duelo sabiendo que esa vida se apagó y no tenía por qué ser así?”, expresó el alcalde, visiblemente afectado.

La noticia ha generado un fuerte impacto en la ciudad y en las fuerzas de seguridad locales. El jefe Oakman calificó la muerte como “devastadora” y subrayó que Simoncic actuaba bajo los protocolos de seguridad habituales.

“Es simplemente difícil. No tiene sentido”, dijo.

El alcalde añadió que “pensamientos y oraciones no son suficientes” ante una pérdida de tal magnitud, e hizo un llamado a la comunidad para unirse contra los actos de violencia que han sacudido la ciudad.

