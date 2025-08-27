Inmigrante mexicano con más de 20 años en EE.UU. es detenido por ICE de camino al trabajo 

La detención de un trabajador mexicano en Connecticut ha generado indignación y reacciones encontradas en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos. El hombre, con más de dos décadas de residencia en el país, fue interceptado mientras se dirigía a su empleo, en un operativo que quedó registrado en video.

El caso ha encendido un debate sobre el trato que reciben los inmigrantes de larga trayectoria en EE.UU. y los alcances de las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), especialmente cuando se trata de personas con familia y arraigo en la comunidad.

El arresto de Leonel Chávez Trinidad

Según reportó CNN en Español, Leonel Chávez Trinidad, de 42 años, llevaba alrededor de 25 años viviendo en Estados Unidos cuando fue detenido por agentes de ICE el pasado 15 de agosto en Norwalk, Connecticut. El inmigrante mexicano se encontraba en su camioneta junto a su hermano, camino al trabajo, cuando varios oficiales lo interceptaron.

En un video difundido por Telemundo, se escucha a Leonel preguntar repetidamente “¿Por qué, por qué? ¡¿Qué están buscando?!”, mientras exige ver una orden de arresto. Los agentes rompieron la ventanilla de su vehículo y lo sacaron a la fuerza, a pesar de que él no opuso resistencia. Su hermano Ricardo también fue detenido en el lugar tras intentar huir y recibir una descarga eléctrica con una pistola Taser.

La escena causó conmoción en la comunidad local, que se mostró preocupada por la manera en que se ejecutó el operativo. Familiares y testigos señalaron que la detención se realizó de forma violenta y sin mostrar una orden judicial, lo que intensificó las críticas hacia las prácticas de ICE.

La liberación y las reacciones

Tras el arresto, la familia de Leonel hizo pública su angustia. Su hija declaró a Telemundo que ver a su padre en esa situación fue devastador y que “los tratan como si fueran basura”, denunciando el trato recibido por los agentes. La comunidad también expresó solidaridad, exigiendo explicaciones y justicia para la familia Chávez.

Organizaciones proinmigrantes condenaron lo ocurrido y señalaron que se trata de un ejemplo más de cómo los operativos migratorios impactan a familias trabajadoras con años de residencia en Estados Unidos. Para muchos, el hecho de que Leonel tenga más de dos décadas de vida en el país y vínculos familiares sólidos refuerza la idea de que el sistema migratorio necesita reformas urgentes.

Mientras tanto, la familia permanece en incertidumbre sobre el futuro de Leonel, ya que enfrenta procesos legales que podrían derivar en su deportación, pese a que ha vivido la mayor parte de su vida adulta en EE.UU.

Postura de las autoridades y la vida de Leonel en EE.UU.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el operativo estaba dirigido específicamente contra Leonel Chávez Trinidad. Lo describieron como un inmigrante con “cinco órdenes de deportación previas” y aseguraron que su arresto se realizó bajo protocolos establecidos. Sin embargo, evitaron pronunciarse sobre el uso de la fuerza y la falta de una orden presentada en el momento.

Leonel llegó a Estados Unidos hace 25 años en busca de mejores oportunidades y desde entonces ha trabajado de manera constante para sostener a su familia. Se casó con una ciudadana estadounidense con quien crió a tres hijos, siendo Rafaela la mayor y quien se graduó como psicóloga en años recientes.

Actualmente, Leonel y Ricardo permanecen detenidos en un centro de detención de Plymouth, Massachusetts, sin una claro proceso respecto a su futuro.