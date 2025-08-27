Niño de 4 años se ahogó en un lago de Ohio porque su madre lo arrojó para “entregarlo a Dios”

Un niño amish de 4 años que fue arrojado a un lago de Ohio para ser “entregado” a Dios se ahogó junto a su padre, quien nadó aguas adentro, según las autoridades.

La muerte de Vincent Miller, de 4 años, y su padre, Marcus Miller, de 45, ambos de Millersburg, parte de la región Amish de Ohio, fue precedida por un “delirio espiritual”, declaró el sheriff del condado de Tuscarawas, Orvis Campbell, según Fox 8.

La madre del niño se encontraba en una “clara crisis mental” y declaró a las autoridades que había “entregado a su hijo a Dios” al arrojarlo al lago Atwood.

Los buzos recuperaron el cuerpo del niño de 4 años el sábado y el de su padre el domingo. Campbell afirmó que se cree que el padre nadó solo aguas adentro del lago para poner a prueba su fe.

Las autoridades descubrieron la muerte del niño y su padre después de que la madre de la familia condujera un carrito de golf con tres de sus hijos desde un muelle hasta el lago.

Los tres niños, una niña de 15 años y dos gemelos de 18 años, lograron salir del agua sanos y salvos.

Sin embargo, las autoridades que acudieron al accidente pronto se preocuparon por la seguridad de un hijo de 4 años y del esposo de la mujer, quien no pudo ser localizado, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscarawas en un comunicado.

“Después de ayudar a la mujer a salir del agua, esta hizo declaraciones preocupantes sobre conversar con Dios”, según el comunicado.

Mientras tanto, el padre de la familia fue visto por testigos en otro muelle alrededor de la 1 a. m.

La causa y la forma de la muerte tanto del niño como de su padre están pendientes de las autopsias, declaró el el Dr. Jeff Cameron, forense del Condado de Tuscarawas.

Se espera que la madre del niño, una mujer de 40 años, sea acusada de homicidio agravado. Actualmente se encuentra hospitalizada por problemas de salud mental, mientras que sus otros tres hijos se encuentran con otros familiares.

