Piscis hoy: el horóscopo de Mhoni Vidente para el 27 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente revela que esta semana Piscis estará influenciado por la carta de El Diablo, un arcano que, lejos de traer malas noticias, simboliza la ambición como fuerza transformadora en el terreno profesional y financiero.

Piscis

Este lunes será clave para dar cierre a temas pendientes y tomar decisiones sin titubeos. La energía del día impulsa a los piscianos a actuar con seguridad, determinación y disciplina, lo que permitirá avanzar con paso firme hacia sus objetivos. El consejo es mantenerse enfocado y no dejarse llevar por distracciones que resten impulso.

Economía y trabajo

El panorama económico se perfila favorable: podrían aparecer pagos rezagados, ingresos extra o proyectos que comienzan a dar frutos. No obstante, Mhoni advierte que el verdadero reto estará en controlar la ambición. Usada de forma positiva abrirá nuevas puertas, pero llevada al extremo podría desgastar física y emocionalmente.

Energía espiritual

Para equilibrar esta poderosa influencia, la recomendación es encender velas rojas y blancas. El rojo simboliza la acción y la pasión necesarias para alcanzar las metas, mientras que el blanco representa la paz y la claridad mental. Además, la práctica de la meditación ayudará a despejar la mente y canalizar la energía de manera productiva.

Números y colores de la suerte

Los números mágicos de la jornada son el 06 y el 17, mientras que los colores que atraerán la buena fortuna serán el rojo y el blanco.

Con estas claves, Piscis tendrá la oportunidad de convertir la ambición en un impulso poderoso que lo acerque a sus logros más importantes.