Raúl Jiménez se luce en la Carabao Cup al vencer 2-0 al Bristol City

Raúl Jiménez se hizo presente por primera ocasión en la presente temporada en el ataque del Fulham al anotar un golazo en la victoria 2-0 sobre el Bristol City, que les permitió a los “Cottagers” avanzar de ronda en la Carabao Cup y en donde el llamado “Lobo de Tepeji” tuvo una destacada actuación.

Jiménez anotó el gol que representó el 2-0 en el minuto 21, haciendo estallar el estadio Craven Cottage en una jugada que inició en un tiro de esquina y donde el artillero de la selección de México recibió en el área para sacar tremendo disparo cruzado que dejó sin opción al portero rival en este duelo de la segunda ronda de la Copa de la Liga.

Raúl Jiménez makes it look easy with the touch and finish for Fulham 🎯 pic.twitter.com/ozPdSc930I — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 27, 2025

El marcador fue inaugurado por un autogol del mediocampista del Bristol City George Tanner en una jugada donde Raúl Jiménez ya estaba amartillando el fusil para abrir el camino de la victoria de su equipo en un inicio avasallador de la escuadra local.

Doceava temporada en Europa con un gol

La anotación de Jiménez es la primera del torneo en tres encuentros que ha disputado hasta el momento, dos en la Premier League y uno en la Carabao Cup, que le permitió al artillero azteca sumar su doceava temporada en Europa, por lo menos anotando un gol.

Raúl jugó un papel preponderante en el éxito de este encuentro de su escuadra, logrando poner en aprietos a la zaga adversaria que tuvo que esforzarse al máximo para controlar a Raúl Jiménez y al ataque de los Cottagers.

Jiménez se encuentra en su segundo aire en su estancia en la Premier League, después de aquel desafortunado episodio en donde casi pierde la vida en noviembre de 2020 cuando en choque de cabezas con el zaguero brasileño del Arsenal David Luiz, el mexicano sacó la peor parte con una fractura del cráneo que puso en riesgo su vida y su carrera futbolística.

¡12 TEMPORADAS CONSECUTIVAS MARCANDO EN EUROPA! 🇲🇽 😎



Raúl Jiménez se estrena esta campaña con el Fulham tras anotar el 2-0 ante el Bristol.



👏 👏 👏 pic.twitter.com/diTJYY7zum — Futbol Picante (@futpicante) August 27, 2025

Afortunadamente, se recuperó, pero no al cien por ciento en el corto plazo, pues su nivel futbolístico bajó considerablemente y tuvo que salir del Wolverhampton para llegar al Fulham y a partir de ese momento escribir una nueva historia en el fútbol.

Raúl Jiménez espera ser tomado en cuenta para el duelo contra su vecino Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes, este sábado 30 de agosto en la Jornada 3 de la Liga de Inglaterra, en donde buscarán su primera victoria de la campaña después de dos empates en el mismo número de fechas disputadas y tratando de superar a su adversario que suma cuatro unidades con un triunfo y un empate.

Seguir leyendo:

– Raúl Jiménez reconoció que llevaría al mexicano del momento a la Premier League

– Raúl Jiménez rompe sequía de dos meses sin anotar, pero no evita derrota del Fulham

– Raúl Jiménez volvió a ser clave en la victoria del Fulham





