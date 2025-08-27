Video de seguridad capta golpiza y amenazas a un conductor de noticiero en Mexicali

El periodista Jorge Heras fue agredido la mañana del martes frente a las instalaciones de una casa productora en Mexicali, Baja California, donde participa como conductor del noticiero Ciudad Capital. El ataque fue perpetrado por dos hombres que lo esperaban en la vía pública y lo golpearon mientras lo amenazaban verbalmente.

El incidente ocurrió a las 7:56 a.m. cuando Heras llegaba a su lugar de trabajo. Según su testimonio, compartido en video, los agresores lo abordaron con el pretexto de pedirle un vaso con agua. Uno de ellos, de complexión robusta, bigote y camisa negra, simulaba barrer hojas junto al otro sujeto, de complexión delgada y chaleco naranja de construcción. Poco después, ambos lo golpearon, propinándole un puñetazo en el rostro.

“Sentí que uno de ellos intentaba sacar algo, como si trajera una pistola. Me asusté, intenté correr, pero resbalé por la lluvia y caí en la esquina”, narró Heras, quien aseguró que durante la agresión los atacantes le gritaron: “Para que le bajes de hue#$%, Heras”, antes de huir del lugar.

Una mujer que se encontraba cerca presenció el ataque y comenzó a gritar a los agresores, lo que aparentemente los disuadió de continuar. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al periodista en el sitio, confirmando que se encontraba fuera de peligro.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar y resguardar el área, pero hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Reacciones por el ataque

Tras conocerse el ataque, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, condenó los hechos a través de sus redes sociales, calificándolos como “un acto cobarde” que atenta contra la integridad del comunicador y la libertad de expresión.

“Nadie debe tener miedo de decir la verdad, y ninguna crítica puede ni debe ser respondida con violencia. La Fiscalía ya realiza las investigaciones correspondientes y no habrá impunidad”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, también repudió el ataque y manifestó su confianza en que las autoridades “realizarán una investigación a fondo”.

Periodistas y organizaciones de prensa en la entidad expresaron solidaridad con Jorge Heras y exigieron garantías para el ejercicio libre y seguro del periodismo en Baja California. Su compañero en el noticiero Ciudad Capital, Eduardo Villalugo, informó que la transmisión del día fue suspendida y pidió justicia.

Jorge Heras declaró que interpondrá una denuncia formal por la agresión. “Este ataque fue directo hacia mí. Si bien amenazas por redes sociales son frecuentes por los temas que tocamos, esto fue distinto. Fue una agresión física directa”, aseguró.

